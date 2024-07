Windows 10,11 : AMD lance cet outil gratuit que tous les joueurs PC devraient installer

Un outil bien pratique d’AMD © Envato

AMD vient de lancer un nouvel outil gratuit qui devrait ravir les joueurs PC les plus compétitifs : le Frame Latency Meter (FLM). Ce logiciel open-source permet de mesurer avec précision le temps de réponse d’un jeu vidéo en fonction des mouvements de la souris. En d’autres termes, il quantifie le délai entre le moment où vous bougez la souris et celui où l’action correspondante s’affiche à l’écran.

AMD dévoile un outil indispensable qui augmente la réactivité de votre PC

Cette petite nouveauté est cruciale pour les joueurs professionnels, les amateurs exigeants et les développeurs de jeux vidéo souhaitant optimiser la réactivité de leur système ou réduire le fameux input lag. Jusqu’à présent, mesurer la latence d’affichage nécessitait du matériel spécialisé et une méthodologie complexe. Plus besoin de caméra haute vitesse ou de calculs fastidieux : FLM fait tout le travail.

L’outil vous génère des statistiques détaillées sur la latence et le taux de rafraîchissement effectif, exportables au format CSV pour une analyse approfondie. Il suffit de sélectionner une zone de l’écran à surveiller et FLM se charge de calculer le temps écoulé entre un mouvement de souris et le changement d’image correspondant. Pour améliorer la précision, le logiciel moyenne automatiquement plusieurs mesures.

L’une des innovations clés de FLM est qu’il ne nécessite aucun équipement spécial. Compatible avec n’importe quel GPU AMD, Nvidia ou Intel supportant DirectX 11 ou plus récent, il utilise des codecs tels que l’Advanced Media Framework (AMF) pour les cartes AMD ou la DirectX Graphics Infrastructure (DXGI) pour les autres.

Grâce à FLM, il est donc désormais possible d’obtenir des résultats fiables rapidement et facilement. L’outil offre également plusieurs options de personnalisation, permettant d’ajuster les paramètres de mesure en fonction de ses besoins. Précisons toutefois que sa compatibilité avec les dernières technologies de génération d’images (comme FSR 3 ou DLSS 3) n’est pas encore annoncée.

Vous pouvez télécharger gratuitement le Frame Latency Meter sur GitHub.