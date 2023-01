L’iPhone 16 Pro disposerait d’un capteur Face ID sous l’écran l’année prochaine

Apple aurait prévu d’intégrer le capteur Face ID sous l’écran afin de réduire la taille de l’encoche et d’avoir un plus grand écran. En 2021, on s’attendait déjà à ce que l’iPhone 14 accueille le capteur Face ID sous l’écran à sa sortie en 2022. Finalement, Apple a introduit la Dynamic Island qui est l’encoche dynamique de l’iPhone 14 Pro. Selon un nouveau rapport, c’est l’iPhone 16 Pro qui sera le premier à avoir Face ID sous l’écran.

iPhone 14 Pro © Aditya Chinchure / Unsplash

Un rapport de The Elec affirme que l’iPhone 16 Pro attendu pour 2024 pourrait avoir le capteur Face ID sous l’écran. Apple pourrait ainsi réduire la taille de la Dynamic Island, laissant un écran plus grand aux utilisateurs. The Elec ne précise cependant pas si Face ID sous l’écran sera aussi efficace qu’il l’est actuellement sur l’écran.

Face ID sous l’écran de l’iPhone 16 Pro sera-t-il aussi efficace ?

À l’arrivée des capteurs d’empreintes digitales sous l’écran des smartphones, certains utilisateurs se plaignaient de la lenteur des capteurs. Ils rencontraient aussi des erreurs pour déverrouiller leur smartphone. On pourrait donc avoir les mêmes craintes avec Face ID sous l’écran. Les iPhones 16 Pro et Ultra auront-ils la même vitesse de déverrouillage avec le capteur sous l’écran ? Il est encore difficile de le savoir.

Avec Face ID sous l’écran, Apple se dirige de plus en plus vers un iPhone avec un écran sans encoche comme on l’a déjà vu sur certains smartphones Android. En effet, l’encoche ou le poinçon servirait uniquement à accueillir la caméra frontale. The Elec s’attend d’ailleurs aussi à ce qu’Apple introduise une caméra frontale sous l’écran après l’iPhone 16 Pro.

En attendant l’iPhone 16 Pro et ses nouveautés en 2024, Apple se prépare à sortir l’iPhone 15 à l’automne 2023. Quatre modèles seront lancés : l’iPhone 15, l’iPhone 15 Plus, l’iPhone 15 Pro et l’iPhone 15 Ultra. D’ailleurs, la production d’essai de l’iPhone 15 a déjà commencé en Chine.

Source : The Elec