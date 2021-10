Locke & Key : qui est Frederick Gideon, le méchant de la saison 3 ?

Tremble Matheson, car Frederick Gideon vient tout juste de (re)débarquer. Mais qui est ce nouveau méchant glaçant à souhait et surtout, quel est son lien avec la ville ? Ce personnage fut, par le passé, un des éminents soldats de l’armée britannique. Alors que les Locke fabriquent des armes pour les forces américaines, Gideon demande à ses hommes de piller leur maison. Ces derniers s’emparent des femmes et du stock de munitions. Sadique à souhait, le militaire fait brûler toutes les femmes. Après une bataille sans merci, Gideon finit par poignarder Locke.

Gideon, un méchant dangereux – Crédit : Netflix

Cruel et sanguinaire, ce nouveau « méchant » n’est pas prêt à faire dans la demi-mesure. Sa force semble immense et son esprit des plus torturés. Il risque bien de représenter une menace conséquente pour la petite ville et ses habitants.

Locke & Key : un méchant puissant et barbare

Après ce méfait, Gideon et ses troupes se rendent dans la Grotte de la Noyade. C’est alors que Gideon parvient à localiser le portail du royaume démoniaque. Si il est d’abord effrayé par les balles de fer, il voit finalement en elles une source importante d’énergie. C’est pourquoi il se laisse volontairement tirer dessus. Habité par un être diabolique, Gideon parvient à se transformer. Le soldat finit par être exécuté par les forces américaines. Mais il laisse derrière lui son héritage.

En effet, Gideon a scrupuleusement renseigné son journal personnel, donnant de nombreux détails sur le portail. Il laisse également les vestiges d’une balle de fer, pour sa descendance. Le tout finit entre les mains de son héritier, Joshua Bennett. Gideon va donc revenir d’entre les morts et risque bien de semer le chaos derrière lui. On ne sait pas encore quels sont ses plans. Mais sa vengeance promet d’être terrible !

On en saura plus sous peu de temps. Mais le retour de Gideon promet un scénario aussi intense que bouleversant. Le résultat est à découvrir sur Netflix, on ne vous spoilera pas plus, promis.

A lire aussi – Locke & Key : pourquoi la série Netflix n’est pas complètement fidèle au comics ?

Source : CBR