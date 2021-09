Logan : une scène ultra violente a été supprimée

Crédit : 20th Century Fox

Les fans considèrent Logan comme le meilleur film sur le personnage depuis que Hugh Jackman l’incarne. Et si beaucoup espèrent sa venue dans le MCU, ce ne sera pas le cas. L’acteur australien en a terminé avec le rôle et n’hésite pas à le faire savoir. Dans Logan, l’intrigue prend place en 2049 : la population mutante se retrouve traquée, décimée. Charles Xavier, autrefois directeur de l’école Xavier pour les jeunes possédant des pouvoirs, souffre d’une maladie cérébrale dégénérative. Les X-Men n’existent plus et la tragédie de Westchester n’est pas montrée entièrement à l’écran. Ce moment douloureux aurait pu être dévoilé aux spectateurs avant un changement de la Fox.

La tragédie de Westchester supprimée par la Fox

Logan laisse les spectateurs combler les trous pour reconstituer les différents événements tragiques de la traque des mutants. On visualise alors facilement les horreurs vécues. Une scène très graphique montrant la tragédie de Westchester et la mort des X-Men sera finalement supprimée du scénario. Impossible de mettre la main sur ce passage puisque James Mangold n’a rien tourné. Mais beaucoup d’indices sont présents quant au déroulement des faits.

Il y a des versions que nous avons écrites et n’ont jamais été filmées avec le flashback de ce qui s’est réellement passé. Mais j’ai trouvé que le regarder est moins fort que savoir qu’un événement regrettable a eu lieu. Des amis ont été perdus. Ou peut-être des gens qu’on ne connaissait pas. – James Mangold

Pendant la scène du casino de l’Oklahoma, Xavier a une crise et ses pouvoirs deviennent incontrôlable. Sans le vouloir, il fait ressentir une grande douleur aux personnes dans la zone, paralysées sur place. Logan lui injecte de force un médicament pour l’empêcher de tuer tout le monde. Plus tard, à la radio, on apprend que l’événement du casino se rapproche de l’incident de Westchester.

On imagine que la tragédie était très graphique et meurtrière puisque six cents personnes et de nombreux X-Men sont morts. Les spectateurs savent que Xavier a libéré une onde mortelle après une crise et que son esprit est une arme de destruction massive.

