Wolverine : Hugh Jackman de retour dans le MCU ?

C’est ce qu’espèrent beaucoup de fans de Logan après plusieurs publications de Hugh Jackman sur Instagram. On découvre un fanart de Wolverine et une photo avec le dirigeant du MCU.

Hugh Jackman pose avec Kevin Feige et affole les fans – Crédit : 20th Century Studios

Le Marvel Cinematic Universe (MCU) n’en termine pas de cartonner. C’est demain, le 7 juillet, que les fans découvriront (enfin) Black Widow. Le premier long-métrage d’une quatrième phase du MCU déjà entamée sur Disney+. Le service de streaming propose déjà trois séries, WandaVision, Faucon et le Soldat de l’Hiver et Loki. Sans oublier d’autres au programme comme She-Hulk. Mais Marvel n’a pas attendu le MCU pour cartonner. Les plus anciens se souviennent des excellentes franchises Spider-Man (Sam Raimi) et X-Men (Bryan Singer). La seconde a participé au succès de Wolverine, joué par Hugh Jackman. Et après près de vingt ans dans la peau du héros, l’acteur a raccroché avec Logan. Depuis le rachat de la Fox, détenteur des droits du héros, par Disney, beaucoup espèrent son retour dans le MCU. Et une récente publication Instagram de Hugh Jackman affole les fans…

Hugh Jackman pose avec le patron du Marvel Cinematic Universe et affole les fans

Des indices sur un possible retour ? – Crédit : capture d’écran Instagram

On souhaite bon courage pour qui osera passer derrière Hugh Jackman dans le rôle de Wolverine. Après près de 20 ans dans la peau du X-Men, tout le monde associe l’acteur à Logan. On imagine que la réception pourrait être aussi froide que celle de Jared Leto en Joker dans Suicide Squad après l’interprétation de Heath Ledger à l’époque de The Dark Knight. Beaucoup espèrent donc que Hugh Jackman intègre le MCU malgré la nature violente des aventures de Wolverine.

Et la rumeur d’un retour a lieu après plusieurs publications de Hugh Jackman sur Instagram. L’acteur a posté un fanart de Wolverine dessiné par BossLogic, suffisant pour exciter les fans. Mais l’australien ne s’est pas arrêté là, publiant ensuite une photo aux côtés de Kevin Feige. Pour ceux qui l’ignorent, il s’agit du dirigeant de Marvel Studios. C’est à lui que l’on doit le MCU depuis près d’une décennie. Autant dire un grand nom et une preuve, pour certains, d’un possible retour de Wolverine chez Disney.

Mais tempérons tout de même : Kevin Feige et Hugh Jackman sont des proches de longue date. Le patron du MCU a produit X-Men, X-Men 2 et X-Men : L’Affrontement final… Dans lesquels l’acteur est présent !

Source : CBR