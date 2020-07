Logitech G lance un fauteuil gaming à 1320 € avec Herman Miller

Logitech G Embody – Crédit : Logitech

Logitech avait laissé filtrer ce partenariat avec Herman Miller il y a quelques mois. En s’associant avec ce géant des accessoires professionnels de bureau, l’objectif était alors d’apporter une proposition en adéquation avec les besoins des professionnels du gaming en matière de fauteuil.

Logitech explique ainsi qu’un « athlète Esport et un streamer sont assis à leur bureau plus de trois fois plus longtemps qu’un employé de bureau ». Et les forums spécialisés en sont pleins d’exemples. Les fauteuils dits gamers ne sont, pour la majorité, pas adaptés à un usage long. Il est plus recommandable de s’orienter vers une assise conçue pour le travail de bureau. Plus que le design, celle-ci aura le bon ton de penser au positionnement du corps de l’utilisateur.

Logitech G Embody, un fauteuil pixelisé pour une assise mobile

C’est en partant de ce principe que Logitech G et Herman Miller ont débuté leur aventure, cherchant dans la gamme déjà existante plutôt que de créer un nouveau fauteuil. Après des tests couplant les équipes de Logitech, des youtubeurs et streamers, c’est le modèle Embody qui est a été largement plébiscité. « Pour réinventer le fauteuil de jeu, nous nous sommes associés à Herman Miller pour faire évoluer leur siège primé Embody en une solution qui répond aux besoins spécifiques des joueurs d’aujourd’hui », déclare Peter Kingsley, Directeur Marketing chez Logitech G.

Logitech G Embody – Crédit : Logitech

Passé totalement en noir avec un design de tissu retravaillé et floqué du logo Logitech G, ce fauteuil de bureau haut de gamme a donc muté en siège gaming. L’ensemble de ses fonctions a été préservé et son ADN également : travailler et bouger. L’Embody adopte une structure pixelisée composée de 150 pièces mobiles qui de déplacent en fonction des mouvements de l’utilisateur pour matcher avec la position de son corps et distribuer au mieux le poids et la pression. Le dossier de ce fauteuil est ergonomique et dessiné pour épouser la colonne vertébrale depuis le coccyx. Enfin, on a aussi un dossier réglable au plus juste pour un appui naturel et constant sans avoir à se projeter en arrière.

Logitech Embody – Crédit : Logitech

Mousse refroidissante intégrée

En passant sous marque Logitech G, l’Embody a aussi subi quelques améliorations. A notamment été ajoutée une mousse de refroidissement chargée en particules de cuivre et placée sous l’assise afin de limiter l’accumulation de chaleur durant les longues sessions devant l’écran. La structure pixelisée a aussi été retravaillée pour coller avec les besoins des joueurs.

Logitech Navi – Crédit : Logitech

Le siège Embody est présenté au coeur d’une nouvelle gamme Logitech G. On y trouve également un bureau assis-debout (Navi) ainsi qu’un bras articulé pour écran (Odin). Ces trois nouveaux produits sont disponibles dès aujourd’hui sur le site d’Herman Miller. Les prix sont en rapport avec les accessoires professionnels : 1320 € pour le siège, 1135 € pour le bureau et 195 € pour le bras articulé.

Logitech Odin – Crédit : Logitech

Source : Logitech