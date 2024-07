Xbox Game Pass : un abonnement moins cher avec publicités pourrait être lancé

© Envato

Un gros chamboulement se prépare sur le Xbox Game Pass qui pourrait introduire de nouvelles offres d’abonnement plus accessibles. Pour rappel, les tarifs de plusieurs formules ont augmenté dernièrement. Le Game Pass Ultimate est passé à 17,99€/mois tandis que le Game Pass PC est désormais proposé à 11,99€/mois. Toujours au rayon des changements, le Game Pass Console n’accepte désormais plus de nouveaux abonnés. Il sera d’ailleurs remplacé prochainement par la nouvelle formule Standard.

Xbox Game Pass : des abonnements avec publicités et 100 % cloud sont à l’étude

Celle-ci inclura seulement le multijoueur, les promotions et le catalogue. Pour accéder au cloud gaming, aux jeux day one et à EA Play, il faudra jeter son dévolu sur l’offre Ultimate qui est la plus onéreuse. Les adeptes du jeu en nuage pourraient toutefois avoir une autre alternative à terme. Microsoft songerait en effet à lancer une offre 100 % cloud gaming pour satisfaire les joueurs dénués de Xbox qui sont attirés par le catalogue florissant du Xbox Game Pass.

Par ailleurs, le géant de Redmod songe à proposer un abonnement moins coûteux qui inclut de la publicité. Sur le modèle de Netflix et des autres plateformes de SVOD, les utilisateurs seront exposés à des annonces. En contrepartie, ils paieront le Game Pass beaucoup moins cher. Windows Central affirme que Microsoft explore le potentiel d’un tel abonnement mais qu’il ne travaille pas encore activement à son déploiement.

A lire > Xbox Game Pass : quels jeux sortiront ces prochaines années ?

Evidemment, tout ceci se conjugue au conditionnel dans l’attente de révélations concordantes et de communications officielles. L’ajout d’un niveau d’abonnement avec publicités semble tout de même hautement probable. Et pour cause, il permettrait à Microsoft d’élargir ses sources de revenus, ce qui n’est pas négligeable dans le contexte économique actuel.

Pour rappel, le géant de Redmond vient de brider une technique qui permettait aux abonnés Console de contrer les augmentations de prix.