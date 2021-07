Loki de retour pour une saison 2 chez Disney+

Oui, le dieu de la malice signe son retour – Crédit : Marvel Studios

Disney+ propose déjà plusieurs séries Marvel comme WandaVision et Le Faucon et le Soldat de l’Hiver. Sans oublier, très prochainement, What If… ?. Mais celle qui retient aujourd’hui l’attention, c’est Loki. Un programme centré sur le dieu de la malice et premier pas dans le Marvel Cinematic Multiverse ! Car dans cette série, Loki découvre de nombreuses copies après avoir foutu la pagaille dans la ligne temporelle. Le demi-frère de Thor lance donc ce concept d’univers parallèles que l’on retrouvera dans Doctor Strange in the Multivers of Madness. Et alors que d’autres séries Marvel n’y ont pas eu droit, Loki est officiellement renouvelé pour une seconde saison !

Loki et Lady Loki reviennent sur Disney+ pour des épisodes supplémentaires

Marvel Studios confirme que Loki a une seconde saison dans un teaser inclus dans le générique de fin de la série Disney+. Avant même que le programme ne soit disponible, en 2019, beaucoup parlaient déjà de l’existence d’une suite. Les dépôts juridiques de Marvel Studios semblaient confirmer que plusieurs saisons étaient pensées par le géant du divertissement. Mais maintenant que cette suite est confirmée, les spectateurs sont plus heureux que jamais.

Car Loki a été un grand changement pour les fans du Marvel Cinematic Universe (MCU). Un univers connecté que l’on peut désormais appeler Marvel Cinematic Multiverse ! On y découvre une autre version du dieu de la malice alors que ce dernier a été tué dans Infinity War, qui a eu droit à sa version rétrogaming. D’autres multiples variants étaient également au rendez-vous comme Lady Loki.

Un scénariste majeur du multivers de Marvel de retour

Crédit : Marvel Studios

On sait que pour cette seconde saison, Michael Waldron est de retour. Le scénariste bosse également sur Doctor Strange in the Multiverse of Madness, preuve qu’il s’agit de l’un des esprits de cette quatrième phase du MCU. On imagine que les deux programmes seront liés. Pour la production de la saison 2 de Loki, des rumeurs parlent de 2022. Mais les pincettes sont de mise.

Malgré le passage de WandaVision et Le Faucon et le Soldat de l’Hiver juste avant, Loki a beaucoup plus marqué les spectateurs. La série est très bien reçue par les fans et offre une approche différente des précédentes productions du MCU. Suffisamment pour que Marvel Studios commande une seconde saison et l’officialise très rapidement.

Source : ComicBook