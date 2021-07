What If… ? : Trailer pour la série Marvel avec Iron Man, Captain America…

Surprise ! What If… ?, prochaine série du MCU, dévoile son trailer. Un trailer accompagné d’un poster et la promesse d’univers parallèles dans lesquels tous les événements de ces dix dernières années sont modifiés. Une anthologie bientôt disponible sur Disney+.

Crédit : Marvel Studios

Le multivers fait un nouveau pas en avant alors que Loki est déjà une première étape. Disney+ nous dévoile, par surprise, le trailer de sa prochaine série accompagnée d’un poster : What If… ?. Une série se déroule dans un univers alternatif où les événements du MCU sont modifiés avec une nouvelle trajectoire. Attendez-vous à redécouvrir dix ans de la franchise totalement remaniés pour l’occasion avec cette bande-annonce généreuse en images

Une anthologie dans le multivers Marvel, le 11 août sur Disney+

Alors que personne ne l’attendait, il pointe le bout de son nez : le trailer de What If… ?, prochaine série des studios Marvel. Et dans cette anthologie animée, ce sont les événements de tous les films du MCU qui sont réécrits. Car Tony Stark n’a jamais été blessé par l’une de ses bombes puisque Killmonger est venu le sauver. Et beaucoup d’autres éléments vont être bouleversés dans cette série.

Le fameux plan iconique de la caméra tournant autour des super-héros dans Avengers (2012) est modifié. Captain America et ses acolytes laissent place aux Gardiens de la Galaxie, à Black Panther… Et en parlant du personnage aux couleurs des USA, c’est Peggy Carter qui endosse son costume ! Même Howard the Duck s’invite dans le MCU avec What If… ?. Vous avez compris le principe, on ne va pas résumer tout le trailer.

Le casting du MCU de retour pour What If… ?

Une seule question peut tout changer. La première série animée de Marvel Studios, What If… ?, arrive dès le 11 août sur #DisneyPlus. pic.twitter.com/O5FaEGVeOt — Disney+ FR (@DisneyPlusFR) July 8, 2021

L’autre bonne nouvelle, c’est que le casting du MCU prête sa voix pour What If… ?. On retrouve à peu près tout le monde et les fans seront ravis. Josh Brolin (Thanos), Karen Gillan (Nebula), Hayley Atwell (Peggy Carter), Chris Hemsworth (Thor), Tom Hiddleston (Loki)… La liste est longue !

Les amateurs de comics connaissent très bien le concept présenté dans cette série. Celui de reprendre des événements passés avec une tournure plus surprenante. Et What If… ? confirme également que Marvel Studios se tourne vers le multivers dans sa quatrième phase.

Une direction déjà confirmée par Loki dont le cœur de la trame est cette idée d’univers parallèles. Sans oublier le futur Doctor Strange in the Multiverse of Madness.

What If… ? arrive sur Disney+ dès le 11 août.