Loki : un easter egg n’a jamais été trouvé

Loki n’a pas livré tous ses secrets – Crédit : Marvel Studios

Beaucoup de fans s’accordent à le dire. Loki est la meilleure série du Marvel Cinematic Universe (MCU) proposée sur Disney+. Si WandaVision et Le Faucon et le Soldat de l’Hiver sont appréciés, cette production est une étape clé. Elle permet de lancer le multivers avec Kang le Conquérant comme nouvel ennemi principal des Avengers. Un multivers également exploré au cinéma avec Spider-Man 3, Doctor Strange 2 ou encore Shang-Chi. Sans oublier Thor 4 avec Gorr, adversaire aussi redoutable que Thanos et Hela. Et lors de sa diffusion, Loki s’est amusé à disséminer de petites références. Mais un easter egg n’a pas été débusqué. C’est ce que révèle le créateur du programme, Michael Waldron, en interview.

Michael Waldon demande aux fans d’être attentifs

Déjà un mois que Loki a terminé sa diffusion. Et alors qu’une saison 2 est officielle, le créateur de la série s’est entretenu avec CBR. Michael Waldon a notamment été questionné sur plusieurs références disséminées. Son easter egg préféré ? Le plus évident de tous, la présence de Thor en grenouille, visible sous terre. Et l’homme en profite pour dévoiler un gros secret. Un easter egg n’a toujours pas été repéré par les fans, pourtant très attentifs !

Il y en a un qui est toujours là et que personne n’a encore trouvé. Je veux juste que les gens soient attentifs, qu’ils fassent grimper les chiffres [rires] ! Je veux que les gens soient observateurs. Mon easter egg préféré ? J’adore Thor en grenouille. C’est génial. Je crois que vous savez que nous avions tourné une scène plus longue dans l’épisode 1 avec le personnage. Cela n’a pas été inclus mais je suis content qu’il soit quand même là. – Michael Waldon

Mais quel est cet easter egg encore inconnu, caché dans l’un des épisodes de Loki ? L’homme n’a pas répondu à la question ou donné le moindre indice à ce propos. Sans doute pour pousser les spectateurs à retourner regarder la série, dénicher cette pièce manquante. Et une chose est sûre : les fans risquent de passer du temps à chercher cet easter egg. On attend des nouvelles d’ici peu de temps, rien n’est plus vif qu’un amateur de Marvel.

Source : ScreenRant