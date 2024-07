House of the Dragon : l’épisode 3 introduit un easter egg majeur sur Daenerys

La saison 2 de la série House of the Dragon vient de faire une référence majeure à Daenerys Targaryen. Dans l’épisode 3, trois œufs de dragon bien connus des fans de Game of Thrones font leur apparition. Ils renferment les futurs Drogon, Rhaegal et Viserion.

Comme le laissait supposer le teaser, l’épisode 3 de la saison 2 de House of the Dragon fait la part belle aux dragons (attention spoilers). Une référence majeure à Game of Thrones a notamment été introduite. Dans ce chapitre, Rhaenyra Targaryen demande à Rhaena d’accompagner ses fils dans le Val en compagnie de leurs jeunes dragons, Tyraxes et Stormcloud, et de quatre œufs de dragon.

Ces derniers revêtent une importance cruciale pour les Targaryen, représentant “l’espoir pour l’avenir” de la lignée. Les fans de Game of Thrones ont forcément été interpellés par les couleurs de trois d’entre eux – doré, vert, rougeâtre. Et pour cause, ces œufs seront offerts à Daenerys Targaryen par Illyrio Mopatis bien des années plus tard. Derrière leurs coquilles se trouvent Drogon, Rhaegal et Viserion qui deviendront les premiers dragons vivants depuis des générations.

House of the Dragon introduit les œufs de dragons de Daenerys Targaryen

Ils joueront des rôles cruciaux dans la série. Drogon deviendra la principale arme de conquête de Daenerys. Rhaegal aidera à la conquête de Westeros et participera à la Grande Bataille de Winterfell. Viserion sera tué et ressuscité en dragon de glace par le Roi de la Nuit. House of the Dragon étant un préquel de GoT axé sur les dragons, il est logique que ces œufs emblématiques soient introduits.

“Ce sont les œufs de Daenerys”, confirme Geeta Vasant Patel, la réalisatrice de l’épisode. “Nous tous qui travaillons sur cette série sommes de grands fans de Game of Thrones, c’était donc très excitant de tourner cette scène”, précise-t-elle dans les colonnes de Mashable.

Notez que la série a pris quelques libertés avec le matériel source. Dans Feu et Sang, George R. R. Martin laisse entendre que les œufs de Daenerys sont arrivés à Essos bien avant la Danse des Dragons, sous le règne de Jaehaerys I.