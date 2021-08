Thor 4 : Gorr le Massacreur des dieux est-il aussi puissant que Thanos ou Hela ?

Gorr peut-il être une menace supérieure (ou équivalente) à Thanos et Hela dans Thor 4 ? Tout porte à croire que oui. Le Massacreur de dieux possède une arme redoutable, la Necrosword.

Christian Bale joue Gorr, le Massacreur de dieux – Crédit : Marvel

La quatrième phase du MCU déploie ses ailes sur petit écran avec WandaVision, Le Faucon et le Soldat de l’Hiver et Loki. Trois séries disponibles sur Disney+. Mais les salles de cinéma accueillent toujours les longs métrages de l’écurie Marvel. Black Widow est toujours diffusé, malgré le procès entre Scarlett Johansson et Disney, alors que Shang-Chi prépare sa sortie. Sans oublier Thor : Love and Thunder, dans lequel Chris Hemsworth reprend son rôle de dieu. Et le personnage va affronter un redoutable ennemi, très récent dans l’histoire de Marvel. Il s’agit de Gorr le Massacreur de dieux, joué par Christian Bale (The Dark Knight). Et alors que le costume du vilain a été dévoilé, quelle est l’étendue de ses pouvoirs ? Notamment comparée à ceux de Thanos et Hela (Thor : Ragnarok) ?

Le Massacreur de dieu possède une épée puissante, la Necrosword

Gorr pourrait tenir tête à Thanos – Crédit : Marvel Studios

Après avoir affronté Thanos et Hela, on peut imaginer le demi-frère de Loki suffisamment solide pour terrasser Gorr. Il semble évident qu’un ennemi aussi récent n’est pas capable de tenir tête à ces deux menaces majeures. Le Titan fou a fait disparaître la moitié de l’univers tandis que la déesse de la mort a détruit Mjölnir. Pourtant, le Massacreur de dieux est aussi redoutable. Peut-être plus que les deux vilains cités. Ce dernier souhaite annihiler tous les Asgardiens, leur reprochant de ne pas avoir aidé sa famille, très croyante. Autant dire que l’homme est plein de haine, de rancœur…

Gorr utilise une épée puissante, la Necrosword. Le vilain a plusieurs siècles de combat derrière lui, possède une puissante brute. Ce dernier est capable de mettre en difficulté des poids lourds de Marvel, notamment Hulk. Le Massacreur de dieux porte bien son nom puisqu’à l’origine de la mort de plusieurs de ces êtres supérieurs. Dans les comics, Gorr a battu trois versions de Thor et vaincu Galactus avec sa Necrosword. Rappelons que sans son gant, Thanos est considéré comme plus faible que Galactus.

Vous l’aurez compris : Gorr le Massacreur de dieux est une énorme menace pour Thor. Sans doute aussi dangereuse que Thanos ou Hela. Surtout lorsque le personnage utilise son épée légendaire. En tant que tueur d’êtres supérieurs, il est logique que le vilain joué par Christian Bale représente une étape supérieure pour le dieu du tonnerre. Une menace que les spectateurs découvriront dans Thor : Love and Thunder, le 4 mai 2022.

Source : ScreenRant