M2 Pro et M2 Max : Apple dévoile ses nouvelles puces surpuissantes pour les MacBook Pro et Mac mini

Apple vient de dévoiler ses nouvelles puces M2 Pro et M2 Max accompagnées de nouveaux modèles de MacBook Pro et Mac mini surpuissants. Plus puissantes et plus rapides que les M1 Pro et M1 Max, ces nouvelles puces sont prometteuses.

Comme on s’y attendait, Apple a enfin levé le voile sur les nouveaux MacBook Pro 14 et 16 pouces ainsi que sur le nouveau Mac mini. Les MacBook Pro sont équipés des nouvelles M2 Pro et M2 Max tandis que le Mac mini est proposé avec les puces M2 et M2 Pro. Les nouvelles puces M2 Pro et M2 Max sont évidemment plus puissantes et plus rapides que leurs prédécesseurs, les puces M1 Pro et M1 Max.

La nouvelle puce M2 Pro © Apple

Désormais, les SoC M2 Pro et M2 Max sont les puces maison les plus puissantes d’Apple. Elles seront détrônées à la sortie de la puce M2 Ultra qui arrivera plus tard, probablement dans les prochains mois. En attendant, voyons les nouveautés proposées par les M2 Pro et M2 Max.

La puce M2 Pro est 20 % plus rapide que la M1 Pro en termes de performances du processeur

Gravée en 5 nm, la puce M2 Pro est équipée de 20 % de transistors supplémentaires par rapport à la M1 Pro. Elle en a aussi deux fois plus que la M2 standard. Apple affirme également que les performances CPU de la M2 Pro sont 20 % plus rapides que celles de la M1 Pro. La M2 Pro a jusqu’à 12 cœurs CPU et 19 cœurs GPU avec une mémoire unifiée qui peut aller jusqu’à 32 Go.

Ainsi, la M2 Pro est dédiée aux utilisateurs et aux professionnels qui utilisent des logiciels gourmands et ont besoin d’une forte puissance de calcul. Pour vous donner un ordre d’idée, Apple a déclaré qu’il faut s’attendre à une amélioration des performances de 40 % sur Photoshop et de 25 % sur Xcode. Nous en saurons évidemment davantage dès les premiers tests des puces surpuissantes.

La puce M2 Max offre un gain considérable de puissance graphique

Comme pour les SoC M1 Pro et M1 Max, la différence principale entre la M2 Pro et la M2 Max est la partie graphique. En effet, la puce M2 Max est plafonnée à 12 cœurs CPU, mais elle peut monter jusqu’à 38 cœurs GPU avec un cache de processeur L2 de plus grande capacité. Ainsi, la M2 Max offre des performances graphiques 30 % plus rapides que celles de la M1 Max. Elle est d’ailleurs composée de 10 milliards de transistors supplémentaires par rapport à la M1 Max.

La nouvelle puce M2 Max © Apple

Apple assure que la puce M2 Max est actuellement le SoC le plus puissant et le plus efficace du monde en ce qui concerne les ordinateurs portables professionnels. Par conséquent, le MacBook Pro 16 pouces équipé d’une puce M2 Max est vendu à partir de 4 149 €.

