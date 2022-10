Apple : les MacBook Pro M2 de 14 et 16 pouces seraient reportés à 2023

Les prochains MacBook Pro M2 de 14 et 16 pouces n’arriveront finalement pas cette année. Selon un nouveau rapport, Apple aurait repoussé la sortie des deux modèles de MacBook Pro à 2023, probablement au cours du mois de mars.

Les MacBook Pro de 14 et 16 pouces seront les prochains à accueillir la puce M2 d’Apple. Ils seront respectivement équipés des puces M2 Pro et M2 Max. Ce sont des versions améliorées de la puce M2 actuelle, mais nous n’avons pas encore plus d’informations concernant leurs caractéristiques. Il y a deux semaines, Mark Gurman de Bloomberg annonçait qu’il s’attendait à une sortie au mois de novembre pour les deux MacBook Pro M2. Apple aurait finalement repoussé leur date de sortie à 2023.

Le MacBook Pro M2 de 13 pouces © Apple

Dans un nouveau rapport de Bloomberg, Mark Gurman explique qu’Apple ne lancera pas de nouveaux MacBook d’ici la fin de l’année. Ainsi, les MacBook Pro M2 de 14 et 16 pouces seraient lancés au premier trimestre 2023. Ils arriveraient en même temps que macOS Ventura 13.3. C’est la nouvelle version du système d’exploitation des ordinateurs de la marque à la pomme.

Les MacBook Pro avec puces M2 Pro et M2 Max arriveraient au début de mars 2023

Mark Gurman a déclaré dans son rapport que : « Apple a rarement lancé de nouveaux produits en janvier ou février ces dernières années, donc je m’attends à ce que les nouveaux Mac soient annoncés d’ici la première quinzaine de mars ». Non seulement une sortie au mois de mars correspondrait au lancement de macOS Ventura 13.3, mais elle s’inscrirait aussi dans les habitudes d’Apple. En effet, Apple a lancé en mars 2022 le Mac Studio avec puce M1 Ultra et le Studio Display parmi d’autres produits.

De plus, après avoir annoncé le record de bénéfices trimestriels d’Apple avec un chiffre d’affaires de 90,1 milliards de dollars, Tim Cook a confirmé aux analystes que la gamme de produits Apple pour la saison des fêtes était « déterminée ». De son côté, Luca Maestri qui est le directeur financier a déclaré s’attendre à une baisse des revenus en décembre, notamment à cause de l’absence de nouveaux MacBook Pro.

À l’instar des deux nouveaux modèles d’iPad Pro suralimentés par la puce M2, les MacBook Pro M2 proposeront des performances améliorées par rapport aux MacBook Pro actuels de 14 et 16 pouces. Mark Gurman s’attend notamment à ce que la puce M2 Max possède jusqu’à 12 cœurs CPU et 38 cœurs GPU. Néanmoins, leur design serait plus ou moins identique.

