Mac Studio : près de 10 000 € pour le PC d’Apple en M1 Ultra

Le Mac Studio existe vraiment. Apple l’a présenté lors de sa keynote du 8 mars. Et avec lui, c’est le M1 Ultra et le Mac Display qui apparaissent.

Apple annonce un nouvel ordinateur. Dans son écosystème Mac, les Mac mini, MacBook et iMac accueillent le Mac Studio. Cet ordinateur de bureau vient se glisser entre le Mac Mini et le Mac Pro. Performances, connectivité, modularité, voilà les mots d’Apple pour le caractériser.

Mac Display et Mac Studio – Crédit : Apple

Apple lance le M1 Ultra, son processeur le plus radical

Cette machine semi-professionnelle ne vient pas seule. Elle peut être équipée de la toute nouvelle puce maison d’Apple : le M1 Ultra. Plus puissante que les M1 Pro et Max des MacBook Pro de 2021, elle utilise la même architecture ARM Apple Silicon.

Lors de notre test de l’Apple M1 sur le MacBook Pro 2020, nous avions relevé des performances ahurissantes, une consommation très limitée et un fonctionnement silencieux. Des atouts dont profitent le M1 Ultra, la puce la plus haut de gamme d’Apple.

Apple Silicon M1 Ultra – Crédit : Apple

Le Mac Studio en M1 Ultra explose le Mac Pro

Cette puce dispose d’un processeur de 20 coeurs et d’un processeur graphique de 48 ou 64 coeurs. Selon Apple, le M1 Ultra (dans sa version la plus extrême) est 8 fois plus puissante que le M1. Apple met en avant d’autres comparaisons :

Côté performances CPU

Mac Studio avec M1 Max > 3,4x plus rapide qu’un iMac 27 pouces

Mac Studio avec M1 Max > 50 % plus performant que Mac Pro (Xeon 16 coeurs)

Mac Studio avec M1 Ultra > 3,8x plus rapide qu’un iMac 27 pouces (Core i9)

Mac Studio avec M1 Ultra > 60 % plus performant que Mac Pro (Xeon 28 coeurs)

Côté performances graphiques (GPU)

Mac Studio avec M1 Max > 3,4x plus rapide qu’un iMac 27 pouces (Radeon Pro 5700XT) et que Mac Pro (W5700X)

Mac Studio avec M1 Ultra > 80 % plus performant que Mac Pro (Radeon Pro W6900X)

Bref, Apple enfonce le clou. Son dernier-né semble être une nouvelle révolution. Un ordinateur capable d’avaler toutes les tâches y compris les plus lourdes. D’ailleurs pour épauler son processeur, on peut opter pour une solution de mémoire allant jusqu’à 128 Go unifiés (partagés entre CPU et GPU). Côté stockage, le Mac Studio monte jusqu’à 8 To en SSD, un modèle qui offre une vitesse de transfert de 7,4 Gbits.

Apple Mac Studio – Crédit : Apple

Une connectique complète

Apple n’oublie pas la connectique. Outre le Wi-Fi 6 et le Bluetooth 5, son Mac Studio dispose d’une sélection de ports filaires mieux garnie que les MacBook.

En façade :

un port SDXC

deux USB-C (deux thunderbolt sur le modèle M1 Ulra).

Mais c’est à l’arrière bien évidemment que la connectique est la plus touffue :

quatre Thunderbolt

un Ethernet 10 Gbits

deux USB-A

un HDMI

un mini jack

Avec cela, Apple assure que l’on peut connecter jusqu’à cinq écrans en même temps. De quoi se créer un studio avec ce tout petit ordinateur.

Dos et connectique du Mac Studio – Crédit : Apple

Surpuissant, le Mac Studio est plutôt compact (et silencieux !?)

Oui tout petit puisque les mensurations du Mac Studio sont vraiment contenues. 19,7 x 19,7 x 9,5 cm pour un poids de 2,7 kg. C’est minuscule pour les performances promises. Rappelons qu’il surpasserait un gros Mac Pro bien plus imposant.

Et si son processeur ne chauffe que peu, il est refroidit par deux ventirad. Comme sur tous ses M1, Apple affirme que même en charge, ils ne se feront pas entendre.

Deux ventirad pour le Mac Studio – Crédit : Apple

De 2300 € à plus de 9000 €, voici le Mac Studio

Ce Mac Studio sera disponible dès le 18 mars. Comme dit plus haut, il surpasse en performances le Mac Pro, ordinateur haut de gamme à plusieurs milliers d’euros. De fait, nulle surprise de voir que le Mac Studio se tient dans la même tranche tarifaire.

Le modèle de base, équipé d’un M1 Max, débute ainsi à 2299 € (avec 32 Go de RAM et un SSD de 512 Go). Si l’on opte pour un M1 Ultra, on passe à 4369 €, toujours avec 512 Go de SSD, mais en 64 Go de RAM (32 Go indisponible).

A lire : notre sélection pointilleuse des meilleurs PC portables 2022

Mac Studio M1 Ultra, 128 Go RAM, 8 To SSD, Mac Display texturé, pied réglable : 11658 €

En s’amusant à pousser le curseur à fond sur toutes les options, les tarif explose. Il est stratosphérique : 9199 € !

Là, on a un Mac Studio suréquipé avec le M1 Ultra le plus performant, 128 Go de RAM et 8 To de SSD. Et faut-il le rappeler, sur cette facture, il manque encore l’écran, le clavier, la souris.

Le Mac Display, l’écran 5K qui explose la facture

Pour l’écran, les amateurs pourront se tourner vers le nouveau Mac Display présenter avec le Mac Studio. Cette dalle de 27 pouces affiche une définition 5K Retina. 1 milliards de couleurs, le profil DCI-P3 pour une image parfaite. La luminosité de 600 nits permet son utilisation sous un fort ensoleillement.

Il est aussi équipé d’une webcam de 12 mégapixels compatible avec Center Stage, la technologie qui suit l’utilisateur et qui avait été introduite avec les iPad de 2021. Six haut-parleurs compatibles Spatial Audio (Dolby Atmos) achèvent le tableau. Prix de la bête : 1749 €.

Pour profiter de l’expérience maximale Apple, on dépensera donc plus de 10 000 €, largement.