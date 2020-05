Mafia 1 et 2 Definitive Edition : deux jeux mythiques remis au goût du jour sur PS4, Xbox One, PC et Google Stadia

Le Microsoft Store révèle par erreur la date de sortie et les premières images de Mafia 1 et 2 Definitive Edition, les versions remastérisées des deux premiers opus. L’évènement de 2K Games qui devait présenter Mafia Trilogy le 19 mai tombe à l’eau.

Les rumeurs autour d’un nouvel épisode de la franchise Mafia ne sont pas nouvelles. Take Two Interactive avait notamment déposé plusieurs marques qui suggéraient qu’un nouvel opus était en préparation, mais jusqu’à récemment la firme et son éditeur 2K Games étaient restés complètement muet. C’est seulement il y a quelques jours qu’un message posté sur le compte Twitter officiel de la licence nous indiquait clairement le retour de Mafia.

Crédit : 2K Games

Il ne s’agira pas d’un Mafia 4, mais d’une version remastérisée des trois premiers volets. 2K Games l’a confirmé en publiant un trailer annonçant Mafia Trilogy. Une courte vidéo qui ne nous apprend pas grand-chose si ce n’est que les titres seront disponibles sur PS4, Xbox One, PC, ainsi que sur Stadia, le service de cloud gaming de Google. Pour en savoir plus, 2K Games nous invite à patienter jusqu’à un évènement spécial prévu le 19 mai à 18 h. C’était sans compter la trahison de Microsoft qui vient de vendre la mèche.

Le Microsoft Store dévoile Mafia 1 et 2 Definitive Edition par erreur

Amazon et le Microsoft Store ont l’habitude de mettre en ligne des produits avant même que l’on connaisse leur date de lancement. À tel point qu’on se demande parfois s’il ne s’agit pas d’une opération marketing. Ce n’est manifestement pas le cas avec Mafia 1 et 2 Definitive Edition. L’évènement prévu le 19 mai pour présenter la trilogie vient de tomber à l’eau.

Le Microsoft Store a en effet révélé la date de sortie ainsi que des images des deux premiers volets. Mafia 1 Definitive Edition sera disponible à partir du 28 août, tandis que le deuxième volet sera lancé dès le 19 mai. Au vu des captures d’écran, le premier épisode a sans doute demandé beaucoup plus de travail que le second, ce qui pourrait expliquer pourquoi il sort plus tard.

Mafia 1 Definitive Edition – Crédit : 2K Games

Mafia 1 Definitive Edition – Crédit : 2K Games

Mafia 1 Definitive Edition – Crédit : 2K Games

Mafia 1 Definitive Edition – Crédit : 2K Games

Mafia 2 Definitive Edition – Crédit : 2K Games

Mafia 2 Definitive Edition – Crédit : 2K Games

Mafia 2 Definitive Edition – Crédit : 2K Games

Mafia 2 Definitive Edition – Crédit : 2K Games

Source : GAMEKYO