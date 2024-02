Star Wars : Battlefront Classic Collection fait revivre deux fantastiques jeux de tir sur PS5, Xbox , Switch et PC

Star Wars : Battlefront Classic Collection est annoncé pour le 14 mars

Le jeu regroupe Battlefront et sa suite avec de nouveaux personnages, des cartes supplémentaires et des modes inédits

Le jeu arrive sur Battlefront originaux pour les PS4, PS5, Xbox, Nintendo Switch et PC (via Steam)

Disney fait fructifier Lucasfilm en enchaînant les projets vidéoludiques Star Wars. Aujourd’hui, bonne nouvelle pour les nostalgiques puisque Star Wars : Battlefront Classic Collection a été annoncé. Il s’agit du portage premium des deux premiers Battlefront originaux pour les PS4, PS5, Xbox, Nintendo Switch et PC (via Steam).

Les deux premiers Battlefront s’offrent de belles nouveautés

Attention, il ne s’agit pas de la nouvelle mouture de Battlefront 2 qui a été offert par Epic Games. On parle bien de Star Wars : Battlefront (2004) et de sa suite Battlefront 2 (2005) qui ont droit à un portage premium. C’est lors du Nintendo Direct que ces versions ont été annoncées et rassurez-vous, il y a des nouveautés.

Star Wars : Battlefront Classic Collection ajoute de nouveaux personnages et des cartes supplémentaires. Par exemple, le roster accueille Kit Fisto ou Asajj Ventress, ce qui n’était pas le cas dans les versions originales. Le premier Battlefront intègre le Palais de Jabba le Hutt tandis que le second ajoute la citadelle de Rhen Var ou encore l’arène de Yavin IV.

Le mode en ligne atteint jusqu’à 64 joueurs qui s’affrontent dans des lieux emblématiques de la franchise cinématographique. Les combats ont toujours lieu sur terre et dans les airs en contrôlant des Wookies, des droïdes et d’autres personnages et véhicules cultes pour les fans. X-Wings et autres chasseurs TIE sont au rendez-vous.

D’autres modes ont été ajoutés pour ce portage premium :

Star Wars : Battlefront Classic Collection ajoute également le mode Conquête Galactique pour recruter des soldats puis mener un assaut stratégique dans le but de remporter la partie.

dans le but de remporter la partie. Cerise sur le gâteau, le mode Hero Assault permet d’incarner Dark Vador, Dark Maul, le général Grievous ou encore Luke Skywalker et Yoda sur diverses cartes comme l’Étoile Noire.

Star Wars : Battlefront Classic Collection n’oublie pas ses campagnes

En plus des modes en ligne, Star Wars : Battlefront Classic Collection permet de vivre des campagnes intenses. Le premier Battlefront se déroule entre les épisodes 1 et 6 tandis que le second prend place lors de l’ascension de la 501ème Légion de Stormtroopers de Dark Vador.

C’est le 14 mars que Star Wars : Battlefront Classic Collection arrive sur PS4, PS5, Xbox, Nintendo et PC. Les épisodes originaux ont une grande place dans le cœur des fans, reste à savoir si ces portages arriveront à réunir la communauté et convaincre de nouveaux joueurs.