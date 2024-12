Mariah Carey dément l’utilisation d’IA dans sa vidéo de Noël : les internautes sceptiques

La chanteuse Mariah Carey – Crédit : Apple TV+

Les Spotify Wrapped 2024 représentent une rétrospective annuelle des titres écoutés par les détenteurs d’un compte Spotify, le géant suédois du streaming. Vous y retrouverez les titres que vous avez le plus écoutés dans l’année, les podcasts et pour cette année, le “moment shame” qui met en avant une statistique un peu honteuse sur l’utilisateur. Mais rien de bien méchant.

C’est dans le cadre des Spotify Wrapped 2024 que la diva Mariah Carey a publié une vidéo remerciant ses fans et leur souhaitant de belles fêtes de fin d’année. Occasion aussi de lancer sa campagne marketing pour son album de Noël avec ce titre emblématique qui vous reste dans la tête pendant de nombreuses heures.

Tous les ans, Mariah Carey enchante les fêtes de Noël avec son titre emblématique “All I Want for Christmas”. Et cela fait 30 ans que ça dure et pourtant, la diva garde toujours le teint aussi frais… Bizarre, vous avez dit bizarre ?

La vidéo donne l’impression d’avoir été générée par une IA

Mais cette vidéo a suscité des commentaires moqueurs, voire pire, car la chanteuse a le teint très frais pour ses 55 printemps et les gestes de la star ont l’air robotisés et factices. Laissant planer le doute sur l’utilisation de l’IA pour générer cette vidéo. En effet, l’intelligence artificielle est en mesure de générer des vidéos à partir de texte comme Sora d’OpenAI, mais aussi de Google Veo, capable de créer des vidéos réalistes en HD à partir de textes, d’images et d’autres vidéos.

https://twitter.com/chartmariah/status/1864312930902093941

Il n’en fallait pas moins pour enflammer les réseaux sociaux…

“Je pense que c’est de l’IA, le ton et l’intonation avec lesquels elle parle ne correspondent à rien d’autre à l’écran. On dirait un message préenregistré, surtout quand elle dit ‘merci beaucoup’”, a déclaré un commentateur sur le subreddit r/popculturechat.

Alors que les spéculations continuent de se répandre, Mariah Carey a publié une réfutation enflammée sur X : “Un mauvais éclairage et une lèvre rouge vous font tous penser que c’est de l’IA ?”

Certains internautes défendent la diva de Noël, d’autres ironisent. Et vous, vous en pensez quoi ? IA or not IA ?