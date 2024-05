Google Veo : l’IA génère désormais des vidéos ultra-réalistes et HD à partir de textes, images, et vidéos

© Google

Le 14 mai 2024, lors de l’événement Google I/O, le géant de la technologie a dévoilé une innovation majeure qui pourrait bien redéfinir le paysage de la création vidéo numérique : Veo, son nouveau générateur de vidéos propulsé par l’intelligence artificielle. Conçu pour rivaliser avec Sora d’OpenAI, Veo se présente non seulement comme un outil puissant, mais aussi comme un catalyseur potentiel de changements créatifs.

Google Veo, l’IA aux portes de la vidéo

Dans l’arène des outils de création de contenu, Veo se distingue par son approche intégrée qui allie texte, images et vidéos pour produire des vidéos de haute qualité en 1080p et de plus d’une minute. Son algorithme avancé tire parti de technologies de pointe (telles que Generative Query Network et DVD-GAN), lui permettant de générer des scènes où les éléments se meuvent de manière réaliste à travers les plans.

Au cœur de cette révolution se trouve l’interface de Veo, présentée lors de Google I/O, qui permet de modifier facilement le contenu généré en utilisant des requêtes (ou prompts). Un bouton spécifique permet même d’allonger les séquences vidéo, une fonctionnalité qui aura particulièrement étonnante. Google a également mis en avant la capacité de Veo à interpréter une gamme variée de styles cinématographiques et de terminologies visuelles (timelapse, plan aérien, etc.), enrichissant ainsi la diversité et la qualité esthétique des vidéos créées.

Une fonctionnalité notable est l’introduction de SynthID par Deepmind, un système de watermarking destiné à marquer clairement les vidéos comme étant générées par IA, une initiative visant à maintenir la transparence et l’éthique dans l’utilisation de technologies génératives.

Pour un démarrage en douceur, Google collabore avec des cinéastes et des créateurs de contenu, comme Donald Glover et son studio Gilga, pour explorer les applications pratiques de Veo. Ce partenariat illustre le potentiel de Veo à servir non seulement les professionnels de la vidéo, mais aussi les créateurs de contenu sur des plateformes comme YouTube Shorts.

L’annonce de l’intégration future de Veo à YouTube Shorts et d’autres produits de Google suggère une vision où la création de contenu vidéo par IA deviendra courante. Il faudra toutefois s’inscrire sur la liste d’attente de l’AI Test Kitchen de Google pour l’essayer.