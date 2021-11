Mario, le film : Chris Pratt ne prononcera pas le célèbre « It’s me, Mario ! »

Chris Pratt incarne Mario – Crédit : capture d’écran

On ne présente plus Mario. Véritable icône du jeu vidéo, le personnage séduit les joueurs depuis plusieurs décennies. Il faut dire que Nintendo maîtrise parfaitement sa formule et propose des expériences toujours plus singulières dans un univers aux codes connus de tous. Mais désormais, le constructeur de la Nintendo Switch souhaite aller plus loin. Mario et ses amis s’invitent dans d’autres médias alors qu’un parc d’attractions a vu le jour. Lors du dernier Nintendo Direct, le long-métrage précédemment annoncé nous a donné plus d’informations, à savoir son casting. Et Chris Pratt, Star-Lord dans Les Gardiens de la Galaxie, va jouer Mario. Mais le producteur du film annonce une mauvaise nouvelle. L’acteur ne prononcera pas le célèbre « It’s me, Mario ! ».

Le film fera tout de même référence à la célèbre phrase

Qui aurait pu croire que Mario allait devenir aussi populaire, véritable icône du jeu vidéo ? Le personnage s’impose largement au-delà des frontières japonaises et affiche l’une des fanbases les plus fidèles. En Europe, en Amérique, la mascotte de Nintendo cartonne. Ce n’est donc pas étonnant qu’une adaptation soit dans les cartons. Et pour toucher une large audience, Illumination Entertainment (Moi, moche et méchant), chargé de l’animation, a opté pour un casting de stars.

Chris Pratt va jouer Mario mais mauvaise nouvelle : il ne prononcera pas le célèbre « It’s me, Mario ! ». Une confidence faite par le producteur, Chris Meledandr, lors d’une interview pour The Wrap.

Nous parlerons [de cette phrase] dans le film. Donc vous verrez que nous y ferons référence mais ce n’est pas la performance [de Chris Pratt] tout le long du film. Ce que je peux vous dire, c’est que la voix qu’il a fait pour nous, pour Mario, est phénoménale. Alors j’ai hâte que les gens l’entendent. – Chris Meledandr

Si Chris Pratt est populaire auprès des joueurs, beaucoup espéraient que Chris Martinet prête sa voix à Mario. Après tout, le doubleur incarne le personnage depuis 1990. Pour beaucoup, personne ne peut remplacer l’homme ayant participé à la popularité du personnage de Nintendo !

