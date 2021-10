Les Gardiens de la Galaxie : l’acteur de Drax veut partir, Marvel lui promet des millions

Dave Bautista joue Drax dans Les Gardiens de la Galaxie (Crédits images : Marvel Studios)

Depuis le premier volet des Gardiens de la Galaxie, Drax est un personnage secondaire excentrique, désireux de se venger de Thanos qui a décimé sa famille. Il est joué à l’écran par l’acteur Dave Bautista, vu notamment dans Spectre, où il incarnait l’un des méchants du films – et qui s’est vraiment fait casser la figure lors du tournage par Daniel Craig.

Les Gardiens de la Galaxie : même le créateur de Drax le Destructeur estime qu’il est « oublié à l’écran »

Après le tournage des Gardiens de la Galaxie vol. 3, Bautista a affirmé qu’il voulait arrêter le rôle. L’acteur se déclare tout simplement « trop vieux » pour « continuer à jouer des scènes torse nu ». Ce n’est en fait qu’une partie de ses arguments, car Bautista est resté également sur sa faim concernant le développement de son personnage dans le Marvel Cinematic Universe. Une frustration qui a certainement guidé sa décision de quitter l’écurie Marvel.

En effet, Drax, alias « Drax le Destructeur » (selon lui-même) n’a jamais vu son désir de vengeance contre Thanos récompensé. Le personnage drôle malgré lui apporte une grosse caution comique à des films qui sont déjà caustiques, avec des personnages très drôles, en premier lieu Star-Lord, joué par Chris Pratt. Mais Drax a continué de suivre la troupe de héros de volet en volet sans pouvoir venger sa famille.

Autre casus belli contre Marvel, Dave Bautista aurait souhaité un spin-off en solo pour Drax, mais le projet n’a jamais dépassé le stade de l’idée côté Marvel. Jim Starlin, le scénariste des comics Marvel qui a créé Drax le Destructeur, a déclaré qu’il « comprend pourquoi Dave Bautista ne souhaite plus jouer un personnage torse nu ». Il a également partagé ses frustrations sur la manière dont son personnage a été développé.

Marvel promet à Bautista des millions de dollars, on ignore encore la réponse de l’acteur

Pour résumer, le personnage de Drax semble oublié à l’écran. C’est pour cette raison (au-delà de la vieillesse de ses pectoraux) que Dave Bautista est sur le départ. Tandis que Marvel Studios désire à l’inverse que l’acteur reste pour incarner Drax dans d’autres films de l’univers Marvel. Même si le quatrième volet des Gardiens de la Galaxie n’est pas prévu, il serait logique de garder Bautista. Le public, qui adore la brute au cœur tendre (et aux pectoraux verts), ne serait sans doute pas prêt à un changement d’acteur. Marvel a bien remplacé Drax dans What if… ? mais c’est une série d’animation ! En prise de vues réelles, Marvel ne veut pas prendre le risque. Le studio serait donc prêt à offrir davantage d’argent à Dave Bautista.

Beaucoup d’argent, puisqu’on parlerait de millions de dollars, selon le site Giant Freaking Robot. Pour l’heure, on ignore la réponse de l’acteur. Dave Bautista est en train de rempiler avec Daniel Craig sur Knives Out 2, la suite du film À couteaux tirés sorti en 2019 et qui a rencontré un succès inattendu. Craig y joue le rôle du détective privé Benoît Blanc, un rôle à contrepied de 007. Bautista vient enfin d’apparaître dans Army of the Dead, un film de zombies réalisé par Zack Snyder et sorti sur Netflix il y a peu de temps. Avec tous ces projets, est-ce que la promesse de plusieurs millions de dollars feront changer d’avis Dave Bautista ? Difficile à dire pour l’instant.

Source : Giant Freaking Robot