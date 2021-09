Super Mario : le prochain film d’animation avec Chris Pratt sortira fin 2022

Le Nintendo Direct diffusé il y a seulement quelques heures était riche en annonces. Il n’y avait pas que des jeux et des manettes pour la Nintendo Switch. Shigeru Miyamoto, le créateur de Mario, en a aussi profité pour faire une grosse annonce. Nintendo est en partenariat avec le studio hollywoodien Illumination Entertainment à l’origine de la série Moi, Moche et Méchant pour créer le prochain film d’animation Super Mario.

Chris Pratt donnera sa voix à Mario – Crédit : Nintendo

Le prochain film d’animation Super Mario sortira au cinéma le 21 décembre 2022 aux États-Unis. Nous n’avons pas encore la date de sortie précise pour la France, mais il sera dans les salles obscures fin 2022 pour les fêtes de fin d’année. Les dates de sortie pour l’Europe et le Japon seront prochainement annoncées.

Chris Pratt, Charlie Day, Jack Black, Anya Taylor-Joy et Seth Rogen au casting de Super Mario

Shigeru Miyamoto a aussi présenté le casting principal du film d’animation. À la grande surprise des fans, Chris Pratt connu pour son rôle de Star-Lord dans le MCU prêtera sa voix à Mario. Comme Shigeru Miyamoto l’a dit, « il est tellement cool. Mario parlera beaucoup dans le film. S’il vous plaît, attendez avec impatience Mario interprété par le très talentueux Chris Pratt ».

Ensuite, Anya Taylor-Joy interprètera la Princesse Peach, Charlie Day donnera sa voix à Luigi et Jack Black jouera Bowser. On retrouvera aussi Keegan-Michael Key qui interprètera Toad et Seth Rogen qui prêtera sa voix à Donkey Kong. En effet, ce personnage emblématique fera son apparition dans le film de Super Mario. Shigeru Miyamoto a confirmé que Charles Martinet qui est la voix de Mario depuis 1990 sera impliqué dans le film d’animation. Il faut s’attendre à plusieurs « caméos surprise ».

Comme nous vous l’avions annoncé le mois dernier, l’humoriste Sebastian Maniscalco prêtera sa voix à Spike. De plus, les personnages Cranky Kong et Kamek seront respectivement joués par Fred Armisen et Kevin Michael Richardson. Enfin, Shigeru Miyamoto a prévenu que les fans devront encore patienter un bon bout de temps avant de découvrir la bande-annonce du prochain film d’animation Super Mario.

