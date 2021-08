Mars : le rover Curiosity fête ses 9 ans sur la planète rouge avec un magnifique panorama à 360 degrés

Le rover Curiosity de la NASA fête ses 9 ans passés sur Mars. Pour célébrer l’occasion, il a partagé un magnifique panorama à 360 degrés de la planète rouge. On y aperçoit les rochers et les collines martiennes qui ont abrité Curiosity ces dernières années.

Le rover Curiosity de la NASA a atterri sur Mars le 5 août 2012. Il avait pour mission d’étudier si les différents environnements martiens auraient pu abriter de la vie microbienne à un moment dans l’histoire de Mars et plus précisément quand le cratère Gale avait des lacs et de l’eau souterraine. D’ailleurs, le rover se trouverait près d’une source active de méthane d’origine microbienne.

Panorama de Mars capturé par le rover Curiosity – Crédits : NASA / JPL-Caltech / MSSS

Aujourd’hui, plus de 9 ans plus tard, Curiosity a survécu à tous les défis martiens et il se porte très bien. La NASA en a donc profité pour lui faire célébrer ses 9 ans passés sur la planète rouge. Quoi de mieux que de marquer l’occasion avec un magnifique panorama à 360 degrés ?

À quoi ressemble le paysage de Mars en hiver ?

Il y a quelques mois, le rover Curiosity avait pris un selfie incroyable devant le mont Mercou. Il était à ce moment en pleine ascension. La nouvelle image époustouflante de Curiosity est le panorama à 360 degrés qu’il a capturé d’Aeolis Mons au centre du cratère Gale. La vue est d’autant plus magnifique que la région est en plein hiver. Le ciel n’est donc pas chargé de particules de poussière.

Le panorama est constitué de 129 images individuelles assemblées entre elles. Vous pouvez retrouver le résultat final dans la vidéo de la NASA partagée ci-dessous. L’environnement que vous pouvez voir dans la vidéo joue un rôle crucial pour la mission de Curiosity.

En effet, Abigail Fraeman qui est scientifique adjointe du projet Curiosity au Jet Propulsion Laboratory de la NASA a expliqué que : « les roches ici commenceront à nous dire comment cette planète autrefois humide s’est transformée en le Mars sec d’aujourd’hui, et combien de temps les environnements habitables ont persisté même après cela ».

En 9 ans sur Mars, Curiosity a parcouru 26 kilomètres et a effectué 32 trous de forage pour collecter des échantillons de roche martienne. De son côté, le rover Perseverance qui est aussi sur Mars a échoué la collecte de son premier échantillon. La roche était trop fragile pour être récupérée. En tout cas, Curiosity continue sa mission dans le cratère Gale en espérant faire d’extraordinaires découvertes.

Source : CNET