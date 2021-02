Marvel confirme une dizaine de séries après Wandavision

Les prochaines années s’annoncent riches en nouveautés. Après un lancement réussi de WandaVision, Marvel vient tout juste de confirmer ses plans. Les studios souhaitent lancer officiellement le développement d’une dizaine de séries articulées autour de leurs personnages iconiques. Comme le cinéma traditionnel est toujours mis à mal par la crise sanitaire, Marvel table sur le format série pour pérenniser son avenir. Alors que la sortie de Black Widow semble confirmée pour le mois de mai prochain, le studio lancera dans la foulée sa nouvelle série The Falcon and The Winter Soldier.

Mais de nombreux autres projets sont déjà sur la table. Si certains sont déjà à des stades bien avancés, d’autres commencent tout juste à dessiner leurs contours. Les super-héros ont décidément de belles années devant eux !

Des projets ambitieux

Si Loki et The Falcon and The Winter Soldier sont quasiment dans les starting-blocks, de belles surprises s’annoncent déjà en coulisses. Prévu pour la seconde partie de l’année 2021, What If … ? sera la première série animée estampillée Marvel. La base de l’arc narratif est simple : que se passerait-il si un moment particulier pouvait se dérouler autrement ? Ce programme d’histoires alternatives sera dirigé par Jeffrey Wright.

Autre projet d’envergure : Ms Marvel . Ce projet devrait s’inscrire dans la continuité de Captain America 2 . Portée par la comédienne Iman Vellani, la série permettra de mettre en lumière un personnage encore peu connu du grand public. Attendu également pour la fin de l’année, Hawyeke permettra à Jeremy Renner de reprendre le rôle de Clint Barron. La série permettra de mettre en place la transition avec son remplaçant dans le MCU : Kate Bishop, interprétée par Hailee Steinfeld.

Après une première annonce en 2019, une série sur Moon Knight devrait enfin voir le jour. Le casting a d’ailleurs été confirmé : Oscar Isaac assurera le rôle titre et donnera la réplique à Ethan Hawke, dans la peau d’un redoutable super-méchant, dont l’identité reste encore secrète. Il s’agit d’un projet court, qui ne devrait comptabiliser que 6 épisodes. La sortie officielle est prévue pour le premier trimestre 2022.

Mais la liste est encore longue. Sont également attendues les séries She-Hulk, Secret Invasion ou encore Armor Wars. Marvel souhaite donc entrer dans une nouvelle ère ambitieuse malgré une année économiquement complexe. Les fans, eux, ne boudent pas leur plaisir. Reste à savoir si l’évolution de la pandémie permettra à tous ces projets de respecter leurs plannings de production respectifs.

