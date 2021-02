Le Faucon et le Soldat d’Hiver : Marvel dévoile une bande-annonce palpitante de la série

Le Faucon et le Soldat d’Hiver débarque dans quelques semaines sur Disney+. En attendant, Marvel a choisi l’événement du Super-Bowl pour dévoiler une toute nouvelle bande annonce.

Après l’ovni WandaVision, première série de la phase 4 du MCU aux allures de sitcom, Le Faucon et le Soldat de l’Hiver devrait proposer un véritable retour aux sources. La bande-annonce laisse entrevoir une série bourrée d’action, de super-héros, de méchants et d’effets spéciaux.

Sam Wilson s’empare du bouclier dans Le Faucon et le Soldat d’Hiver – Crédit : Marvel Entertainment

L’intrigue du Faucon et le Soldat de l’Hiver se déroule après les événements d’Avengers : Endgame. La moitié de la population a donc été ressuscitée. Captain America a pris sa retraite après avoir vécu une vie heureuse dans le passé auprès de Peggy Carter. Il a choisi Sam Wilson pour prendre la relève, mais celui-ci ne sera pas seul. Il pourra compter sur l’aide de Bucky Barnes, qui sera visiblement à ses côtés dans toutes ses aventures.

Mais la tâche ne sera pas simple, et le duo ne devrait pas avoir beaucoup de répit. La nouvelle bande-annonce montre en effet Sam et Bucky dans des situations extrêmes et se battre contre de multiples méchants. Ils se retrouveront face à de mystérieux individus masqués. Les fans de comics reconnaîtront le Flag Smasher, un ennemi de Captain America introduit pour la première fois en 1985. Ils devront également affronter le vilain Helmut Zemo, incarné par l’acteur Daniel Brül, également présent dans cette bande-annonce.

Qui sera le nouveau Captain America ?

La relation entre Sam et Bucky semble mise à l’épreuve, mais les deux héros semblent prêts à tout pour être à la hauteur de Captain America. Il ne semble cependant pas encore très clair si Wilson prendra vraiment la relève du super-héros. On l’aperçoit à plusieurs reprises manier le bouclier, mais le mystère plane encore. L’acteur Anthony Mackie l’a d’ailleurs récemment rappelé dans la presse, Sam a plus ou moins refusé le cadeau de Rogers.

Le suspense touche bientôt à sa fin, puisque la nouvelle série Marvel sera diffusée dès le 19 mars prochain sur Disney+. Elle sera composée de six épisodes. Une saison 2 a déjà été commandée, mais celle-ci changera alors le nom du show.

