Marvel dévoile une mise à jour de son calendrier de sorties avec de nouveaux logos

Après une longue période bouleversée par la pandémie mondiale, Marvel dévoile une mise à jour de son calendrier prévisionnel et offre ainsi quelques surprises sur le futur du MCU.

Marvel voit enfin la lumière au bout du tunel. Accusant de nombreux retards suite à la pandémie mondiale, le studio vient tout juste de publier une mise à jour significative de son calendrier de sorties. Malgré une quantité astronomique de tournages, Marvel promet de tenir sa feuille de route coûte que coûte. Mais ce nouveau calendrier permet également de lever enfin le voile sur les titres officiels de Black Panther 2 ou encore Captain Marvel 2.

Marvel confirme le calendrier de la phase 4 – Crédit : Marvel Studios

Alors à quoi faut-il s’attendre et quelles sont les surprises distillées par ce nouveau calendrier ? On fait le point pour vous pour ne rien rater des moments forts de la phase 4 du MCU. Celle-ci s’annonce d’ores et déjà haute en couleurs !

La phase 4 confirme ses projets

Premier long métrage à débarquer sur grand écran : Black Widow. Avec une sortie prévue au mois de juillet prochain, le projet, toujours porté par Scarlett Johansson, verra une Natasha Romanoff en proie à ses anciens démons. Prise au piège par une force démoniaque, elle sera contrainte de renouer avec ses activités d’espionne. Shang-Chi, le premier super-héros asiatique, prendra le relais pour la rentrée de septembre avant de céder sa place en novembre au très attendu Eternals. Mais il faudra attendre les fêtes de fin d’année pour enfin découvrir le troisième épisode de Spider-Man, baptisé No Way Home. Co-produit avec Sony, ce nouvel opus sera porté par Tom Holland.

Mais c’est bien l’année 2022 qui s’annonce la plus enthousiasmante. Marvel compte bien « squatter » les salles obscures avec une nouvelle sortie tous les deux mois. Doctor Strange 2 ouvrira la marche au mois de mars, talonné par Thor 4 au mois de mai. En juillet 2022, les fans pourront enfin découvrir la suite de Black Panther. Le titre officiel vient d’ailleurs d’être révélé : Wakanda Forever. A l’automne, le studio lèvera enfin le voile sur The Marvels, second long-métrage consacré à Captain Marvel. Cette sortie sera accompagnée d’une série parallèle, Ms Marvel, programmée sur Disney+.

2023 verra l’avènement de nombreux projets comme Les Gardiens de La Galaxie 3 ou encore Ant Man et la Guêpe : Quantumania. Le projet de reboot des 4 Fantastiques semble toujours en bonne voie. Cependant aucune date de sortie officielle n’est pour le moment avancée.

Ainsi la phase 4 confirme l’ensemble de ses projets, malgré un planning dense et serré. Personne ne s’en plaindra ! Et surtout pas les fans du monde entier, trop longtemps privés de la magie des salles de cinéma !

Source : Reddit