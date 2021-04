Shang-Chi et la Légende des Dix Anneaux : l’absence du héros dans le MCU enfin expliquée

Ça y’est, Marvel s’offre enfin un bond dans la culture asiatique avec la sortie prochaine de Shang-Chi et la Légende des Dix Anneaux. Porté à l’écran par Destin Daniel Cretton, le film suit le parcours d’un héros sino-américain, protégeant notre planète contre les forces du mal. Face à lui, un terrible chef de file mafieux qui semble lui donner du fil à retordre. Porté par Simu Liu, le film s’offre également les services de comédiens bien connus comme Michelle Yeoh ou encore Awkwafina. Mais ce nouveau projet est également l’occasion de comprendre pourquoi Shang-Chi n’avait pas pointé le bout de son nez dans le MCU jusque-là.

Shang-Chi commence à faire parler de lui – Crédit : Marvel Studios

En publiant une première bande-annonce, Marvel dévoile quelques éléments de réponse tout en promettant une production ultra spectaculaire, dopée aux scènes d’action et aux décors majestueux.

Shang-Chi se dévoile

Pour Marvel, introduire un nouveau personnage n’est jamais une mince affaire. En effet, il s’agit pour les créatifs de réfléchir à la manière dont ces nouveaux héros pourront s’intégrer dans un univers étendu et leurs connexions aux autres personnages déjà en action de longue date. Contrairement à bon nombre de ses camarades, Shang-Chi ne passe par une épreuve pour faire ses armes. En effet, le maître s’entraîne depuis sa plus tendre enfance et compte bien en découdre avec ses ennemis.

Si on en croit la bande-annonce, Shang-Chi a parcouru le monde avant de rejoindre l’organisation des Dix Anneaux. Cette absence de dix ans pourrait expliquer,en partie, son absence du MCU. Aucune allusion n’a d’ailleurs été faite sur le personnage précédemment, visiblement trop occupé à profiter de la vie avant de se donner corps et âme pour protéger son cercle. Le jeune homme n’a rien du super-héros traditionnel. Porté par son père, c’est un vrai personnage de son temps, ancré dans la réalité. Mais il pourrait rapidement devenir une des figures majeures du MCU.

Le film devrait donc différer du comic source. En effet, dans ses aventures sur papier, le père de Shang-Shi ne s’appelle pas Wenwu mais Fu-Manchu. Le jeune homme y apparaît comme un espion très entraîné, doté d’une excellente maîtrise du Chi, une énergie vitale incroyable qui lui permet de repousser sans cesse ses limites.

Cette nouvelle production devrait donc lever le voile sur le parcours initiatique de ce héros d’un genre nouveau. La production promet « une épopée qui combine drame familial avec de l’action et des arts martiaux défiant la gravité« . De quoi nous donner l’eau à la bouche !

Source : CBR

