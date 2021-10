Marvel : Eternals ressemble davantage à un film de science-fiction que de supers héros

Préparez-vous : la nouvelle sensation Marvel débarque prochainement sur les écrans. Jouissant déjà de retours dithyrambiques, Eternals risque bien de tutoyer des sommets au box-office mondial. Porté par un casting 5 étoiles (coucou Angelina Jolie) et des messages sociétaux forts, ce projet devrait en surprendre plus d’un(e). Le film suit les pas d’un groupe d’êtres cosmiques, en charge de protéger notre planète. Mais ils vont rapidement devoir répondre de leurs actes, à la suite de plusieurs catastrophes. Sur le papier, on retrouve tous les poncifs Marvel. Pourtant, le producteur assure que ce film penche davantage vers un projet de science-fiction.

Eternals : future classique de la science-fiction ? – Crédit : Marvel Studios

Dans une récente interview, Nate Moore explique comment Eternals bascule dans un univers inédit. De nouvelles déclarations qui laissent présager un GRAND film !

Eternals : un nouveau film de science-fiction incontournable ?

« Lorsque nous réalisons un nouveau projet, nous pensons systématiquement aux genres que nous n’avons pas encore exploré. L’immortalité est un sujet amusant à traiter, mais c’est aussi un thème difficile de science-fiction. Nous ne voulions pas que cela ressemble à un énième film de super héros. Cette piste nous semblait la plus cohérente, pour enclencher cette période post Avengers« explique ainsi le producteur.

Eternals devrait donc donner un grand coup de pied aux codes établis par le MCU. Shang-Shi a déjà ouvert la voix, abordant les arts martiaux et distillant davantage de séquences riches en émotions. On ne peut que donner raison à Marvel. Le studio semble vouloir sans cesse se renouveler pour ne pas lasser son audience. Même si on retrouvera ce qui fait la saveur de la bande-dessinée source, le film semble prendre un tournant bien plus intéressant encore. Feige promet d’ailleurs une expérience inédite et immersive à souhait.

Passionante : c’est l’adjectif qui semble le mieux qualifier l’ambition portée par Eternals. Le résultat débarquera sous peu dans les salles obscures. Et tout cela donne furieusement l’eau à la bouche. Même si de nombreux autres projets tardent à arriver, Eternals devrait en satisfaire plus d’un !

Source : Screenrant