The Eternals : Un énorme crossover avec les Avengers

Le Marvel Cinematic Universe (MCU) entame sa quatrième phase depuis plusieurs mois. Une étape amorcée avant le lancement du multivers avec Loki diffusé sur Disney+. Sans oublier que sur grand écran, les fans ont découvert Black Widow, tandis que Kang le Conquérant est le nouvel ennemi principal des Avengers. Dans la foulée, un tas de projets ont été officialisés. On pense évidemment à Doctor Strange in the Multiverse of Madness, Thor : Love and Thunder, Spider-Man : No Way Home… Mais l’un d’eux retient particulièrement notre attention : The Eternals de Chloe Zhao, dont l’excellent The Rider arrive sur Disney+. Et selon une information de We got this covered, les héros vont s’allier aux Avengers pour un énorme crossover.

L’alliance entre les Eternals et les Avengers ?

Les Avengers ont terrassé Thanos dans Avengers : Endgame, qui a eu droit à sa version rétrogaming. Désormais, l’équipe n’est plus la même tandis que la menace de Kang le Conquérant plane sur le MCU. Un univers ne cessant de s’étendre depuis plusieurs années, prenant son temps pour poser de solides bases. Et alors que la mythologie s’enrichit, de nouvelles rencontres ont lieu.

Selon We got this covered, les Eternals vont faire équipe avec les Avengers. Une information, on le précise, à prendre avec des pincettes. Le site explique que ce crossover se fera comme celui entre les héros et les Gardiens de la Galaxie dans les deux derniers Avengers.

L’information précise qu’une fois leur existence révélée au monde entier, les Eternals combattront avec les Avengers. Rappelons que dans la scène d’introduction du trailer, les héros discutent à propos du remplacement de Captain America et Iron Man, désormais disparus. Le premier a pris sa retraite, le second s’est sacrifié pour vaincre Thanos. Cela veut donc dire que les Eternals ont eu un œil sur les exploits des Avengers. Ikaris (Richard Madden) précise même (en plaisant) être le remplaçant idéal.

Une nouvelle étape pour le MCU

The Eternals est attendu pour le 3 novembre 2021 en salle. Il s’agira là d’une nouvelle étape pour le MCU avec l’introduction d’un groupe ultra puissant et culte de super-héros.

