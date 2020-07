Marvel : Faucon a mangé la poussière pour atterrir proprement dans Civil War

Anthony Mackie est un acteur américain qui est rentré pour la première fois dans l’univers Marvel en 2014. Il est apparu dans Captain America : Le Soldat de l’hiver en jouant le Faucon aux côtés des stars du MCU telles que Chris Evans (Captain America) et Scarlett Johansson (Veuve noire). Le Faucon est devenu au fur et à mesure des films Marvel un puissant allié des Avengers. À tel point que Captain America lui-même l’a choisi pour le remplacer à la fin d’Avengers : Endgame.

Crédit : Marvel Entertainment

Le Faucon est un super-héros qui n’a pas de super-pouvoirs innés, donc il utilise des équipements à la pointe de la technologie comme Iron Man par exemple. L’armure du Faucon s’appelle l’EXO-7 Falcon. Il s’agit d’un équipement militaire amélioré qui confère à son porteur la capacité de voler grâce à de très grandes ailes, d’où le nom de faucon.

Le premier jour de tournage de Captain America : Civil War n’était pas une réussite pour Anthony Mackie

Anthony Mackie est revenu sur son expérience d’apprendre à voler, ou plutôt à atterrir dans une interview accordée à Entertainement Weely. L’équipe de production lui a demandé « d’atterrir comme un oiseau » pour jouer la scène où le Faucon va vérifier War Machine après que Vision lui ait tiré dessus par accident. Anthony Mackie était très impliqué dans son rôle. Il a en effet étudié les oiseaux et la manière dont ils volent, atterrissent et décollent dans le but de reproduire au mieux les mouvements.

Malgré sa préparation intensive et son excellente motivation, Anthony Mackie n’a pas réussi l’atterrissage. Il a expliqué comment cela s’est déroulé : « j’ai littéralement atterri le visage contre terre et j’ai rebondi sur environ 3 mètres. J’avais de l’herbe et de la boue sur mon visage. L’équipe était pliée de rire, tout le monde l’était ». Ce premier échec ne l’a pas empêché de finalement réussir l’atterrissage comme nous l’avons vu dans Civil War.

Anthony Mackie reviendra sur nos écrans avec le célèbre bouclier à la main dans la série Disney+ Le Faucon et le Soldat de l’Hiver. Elle devait être diffusée sur la plateforme en août, mais sa sortie vient tout juste d’être annulée. Les studios Marvel auraient d’ailleurs prévu un film avec Anthony Mackie et Jane Foster qui a quant à elle pris la relève de Thor.

Source : Heroic Hollywood