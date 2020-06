Marvel réunirait Jane Foster et le Faucon dans un nouveau film

Un duo Jane Foster et Sam Wilson serait au centre d’un tout nouveau projet Marvel. Les deux héros se retrouveraient à faire équipe dans des aventures liées à la présence de Crâne Rouge sur Volmir, et à son rôle de gardien de la Pierre de l’Âme.

Avec Infinity War et Endgame, la team Avengers a connu quelques grands changements. Certains membres de l’équipe sont morts, d’autres ont pris leur retraite. C’est le cas de Steve Rogers, qui a passé le relais à Sam pour enfiler le costume de Captain America. Wilson fera ses premiers pas avec le célèbre bouclier dans la série Disney+ Le Faucon et le Soldat de l’Hiver. Quant à Jane Foster, elle devrait s’emparer de Mijolnir dans Thor Love & Thunder, et prendre ainsi la relève du Dieu d’Asgard.

Pour l’instant, ces deux personnages n’ont en commun que le fait d’avoir hérité de l’arme d’un Avenger. On ignore donc encore comment ces deux héros aux destins très différents se retrouveront à faire équipe. Selon les sources du site We got this covered, l’idée serait toutefois bel et bien en discussion chez Marvel Studios.

On en apprendra peut-être plus avec la première saison de la série Le Faucon et le Soldat de l’Hiver, qui sera diffusée à partir d’août prochain sur Disney+. Rappelons en effet que Kevin Feige a indiqué que les shows Marvel auraient des liens étroits avec les films de la phase 4 du MCU. L’intrigue de Thor Love & Thunder devrait en outre être impactée par les événements de la série Loki. Le scénario de Doctor Strange in the Multiverse of Madness, qui sortira en mars 2022, devrait être lui être directement lié au show WandaVision.

Il faudra cependant être patient pour découvrir comment Marvel réussira à faire embarquer Jane Foster et Sam Wilson dans une même aventure au cinéma. Pour l’instant, tous les prochains films de la phase 4 du MCU ont été reportés suite à l’épidémie de COVID-19 et Marvel ne sait toujours pas quand les tournages et le travail de production pourront reprendre.

