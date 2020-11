Marvel : Jane Foster aurait pu tout changer à l’histoire d’Iron Man dans Endgame

Jane Foster fait bien une apparition dans Avengers : Endgame, mais c’est seulement la version passée du personnage que croisent Thor et Rocket en retournant à Asgard en 2013. Le script final du film a en outre révélé que la scientifique faisait elle aussi partie des victimes du snap de Thanos. Si elle avait été vivante, sa présence auprès de l’équipe d’Avengers aurait certainement pu faire une grande différence, et de l’ombre à Tony Stark.

Jane Foster aurait pu bouleversé les plans de Tony Stark – Crédit : Marvel Studios/Disney

Car avant de se faire réduire en poussière par le Titan Fou, Jane Foster a continué d’enchaîner les succès dans sa carrière d’astrophysicienne. Dans Avengers : L’Ère d’Ultron, on apprend que la scientifique est même nominée pour le Prix Nobel d’astrophysique pour son travail remarquable sur la Convergence. Foster était donc la candidate parfaite pour aider les Avengers à résoudre leurs problèmes de voyage dans le temps.

Jane Foster aurait causé du tort à Iron Man

Mais l’aide de l’astrophysicienne aurait bouleversé le destin de Tony Stark. Se sentant responsable de la disparition de Peter Parker et d’une partie de ses collègues Avengers, Iron Man se devait d’accomplir un acte héroïque pour rattraper ses erreurs. Le milliardaire est allé au bout de sa rédemption, puisqu’en plus de réussir à créer le voyage dans le temps, il sacrifie sa vie pour venir à bout de Thanos. Si Jane Foster était intervenue dans cette mission pour sauver l’humanité, Stark n’aurait probablement que suivi le plan de la scientifique et se serait sûrement senti un peu inutile.

Les scénaristes ont donc complètement écarté Jane Foster de l’épilogue de la phase 3 afin de pouvoir conclure en beauté l’arc narratif d’Iron Man. La pauvre astrophysicienne a donc eu droit à un rôle plus que secondaire dans Avengers : Endgame. Mais les studios Marvel s’apprêtent à corriger cette injustice. Jane Foster connaîtra en effet bientôt son heure de gloire dans Thor : Love and Thunder, dans lequel elle prendra la relève de Thor. L’actrice Natalie Portman a d’ailleurs confirmé récemment qu’elle était en plein entraînement pour le rôle et que son personnage s’emparerait bien de Mjölnir. Pour découvrir Jane Foster en déesse du tonrerre il faudra être encore patient. Thor : Love and Thunder sortira au cinéma en février 2022.