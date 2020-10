Thor : Love and Thunder : Natalie Portman confirme qu’elle s’emparera bien de Mjölnir

Natalie Portman fera son retour chez Marvel dans Thor : Love and Thunder. Et tel que le spéculaient les fans, Jane Foster saisira bien Mjölnir dans le film.

Dans une toute récente interview, Natalie Portman a confirmé ce que tous les fans attendaient impatiemment de savoir. Oui, Jane Foster semble bien partie pour prendre la relève de Thor. L’actrice a en effet déclaré que son personnage ferait bien usage du célèbre marteau dans Love and Thunder.

Natalie Portman dans la peau de Jane Foster – Crédit : Marvel Studios

La journaliste July Foudy n’a pas hésité à poser directement la question à Portman. « Elle est-ce que vous allez saisir le marteau ? », a-t-elle littéralement demandé. À la plus grande joie des fans, l’actrice n’a pas laissé planer le doute, répondant tout de suite : « Oui, oui ». Cette réponse s’ajoute à d’autres récentes confidences de Portman qui a déclaré dans une interview qu’elle s’entraînait physiquement pour « se faire des muscles ».

L’actrice de 39 ans avait également confirmé que l’intrigue de Thor : Love and Thunder serait bien inspirée du comics du même nom, dans lequel Jane Foster devient une super-héroïne. La jeune femme, atteinte d’un cancer du sein, puise ses pouvoirs dans Mjölnir, dont elle s’empare en l’absence de Thor. Mais plus elle l’utilise, plus l’efficacité de son traitement diminue, ce qui met sa vie gravement en danger.

Chris Hemsworth annonce un Thor très différent

Natalie Portman n’a plus que quelques mois pour se préparer à devenir la version féminine de Thor. Cette semaine, l’interprète du Dieu du Tonnerre Chris Hemsworth a en effet annoncé que le tournage débuterait en janvier 2021 en Australie. Mais il a également précisé que le réalisateur Taika Waititi n’avait pas encore terminé l’écriture du script. L’acteur a ajouté que le quatrième volet de la franchise Thor proposerait quelque chose de très différent, car « les fans s’attendent à des changements spectaculaires. ».

Un de ces changements concernera en tout cas l’allure du super-héros, qui devrait avoir retrouvé la ligne depuis Avengers : Endgame. Des nouveaux personnages issus des comics seront sans doute introduits, tels que Beta Ray Bill. Des fans pensent également que le film pourrrait mêler plusieurs réalités, et ainsi réunir différentes versions de Thor, Loki et Jane Foster. Pour savoir si ces théories ont vu juste, et pour voir Natalie Portman s’emparer de Mjölnir, il faudra désormais attendre février 2022.

Source : MOVIE WEB