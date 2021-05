Marvel : Keving Feige admet son erreur avec le casting de l’Ancien dans Doctor Strange

En 2016, de nombreux fans et critiques ont accusé Marvel de faire du whitewashing suite à la sortie du film Doctor Strange. En cause : le studio a choisi Tilda Swinton, actrice blanche américaine, pour incarner l’Ancien. Dans les comics, ce personnage est un moine tibétain, et donc d’apparence asiatique.

Tilda Swinton dans le rôle de L’Ancien – Crédit : Marvel Entertainmnent

À l’époque, le studio s’était défendu, invoquant le fait que Marvel ait toujours pris de grandes libertés par rapport aux comics. Cette excuse n’avait néanmoins pas convaincu les critiques. Peu de temps après, un des scénaristes du film avait ajouté avoir fait appel à un acteur tibétain de peur de susciter des réactions négatives du public chinois. Le motif aurait donc été plus politique que créatif.

Kevin Feige admet qu’il aurait dû choisir un acteur asiatique

Mais cinq ans plus tard, Kevin Feige revient sur la polémique et admet enfin que cette décision était loin d’être la meilleure. Dans une récente interview pour le magazine Men’s Health, le patron des Marvel Studios a déclaré : « Nous pensions être si intelligents et si tendance. Nous n’allons pas faire le cliché de l’Asiatique vieillot et sage. Mais c’était un déclic pour se dire : Bon, attendez une minute, y a-t-il un autre moyen de le comprendre ? Y a-t-il un autre moyen à la fois de ne pas tomber dans le cliché et de recruter un acteur asiatique ? Et la réponse à cela, bien sûr, est oui. ».

Depuis, le personnage de Tilda Swinton est réapparu dans Avengers : Endgame et pourrait bien faire un dernier caméo dans Doctor Strange in the multiverse of madness. Le film verra en effet le Sorcier Surpême naviguer entre plusieurs réalités, et l’Ancien n’est sans doute pas morte dans chacune d’entre elles.

Malgré cette faute de casting – qui n’enlève rien à l’excellente interprétation de Swinton – Marvel a su prouver que le studio a à cœur de respecter la diversité dans ses blockbusters. Le film Les Eternels, prévu pour la fin 2021, mettra notamment à l’honneur un couple gay. Avec Black Panther, Marvel a également livré un film de super-héros célébrant pour la première fois la culture africaine. Le peuple Wakandais sera d’ailleurs de retour sur les écrans en juillet 2022 dans Black Panther : Wakanda Forever.

Source : CINEMA BLEND