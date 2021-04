Marvel : la nouvelle bande-annonce de Loki évoque plusieurs « variants » du héros

Après une affiche officielle dévoilée le mois dernier, Marvel vient de sortir une nouvelle bande-annonce explosive de sa future série Loki. On le sait, le show Disney+ sera largement centré sur le thème du voyage dans le temps. Mais ce trailer évoque également l’existence de plusieurs Loki.

Quelle version de Loki retrouvera-t-on sur Disney+ ? – Crédit : Marvel Entertainment

Un des personnages pose en effet cette question pleine de mystère : « Vous croyez vraiment en ce variant de Loki ? ». Cette expression de « variant de Loki » sous-entend que plusieurs Loki pourraient faire une apparition dans la série. On sait que différentes versions de tous les héros existent dans les multiples réalités alternatives Marvel, mais il est pour l’instant rare qu’elles se croisent dans le MCU. Outre l’affrontement entre Captain America et lui-même dans Avengers : Endgame, le studio n’a pour l’instant pas encore exploré pleinement cet aspect.

Mais la phase 4 du MCU sera placée sous le signe du multiverse. Après la série WandaVision, dans laquelle Scarlet Witch a créé sa propre réalité, Loki nous fera traverser les époques. Capturé par la Time Variance Authority, le dieu de la malice devra en effet corriger les anomalies qu’il a causées en jouant avec les dangereux pouvoirs du Tesseract. Croisera-t-il au passage d’autres versions de lui-même ?

Un Loki plein de malice qui n’attire pas la confiance

Rappelons que le Loki de la série est celui qui s’est échappé avec le Tesseract à New York, lors du retour dans le passé des Avengers dans Endgame. C’est-à-dire une version de Loki encore bien différente du héros qu’il deviendra plus tard dans les phases 2 et 3 du MCU. Ce Loki est encore plein de malice et de tromperie, et Mobius (Owen Wilson) le sait. « Vous avez littéralement poignardé les gens dans le dos 50 fois », dit-il au frère de Thor dans la bande-annonce. Tous les membres de la TVA semblent avoir des problèmes de confiance avec le dieu de la discorde. Mais peut-être que pourront-ils compter sur un autre « variant » de Loki, une version du héros du futur plus fiable et plus honnête. Nous le découvrirons à partir du 11 juin prochain sur Disney+.

Source : SCREEN RANT