Marvel : la Sorcière rouge est consumée par la haine

Wanda est guidée par la haine – Crédit : Marvel Studios

WandaVision nous a prouvé que Wandaest un personnage aux contours parfois flous. La série de Disney+ agite les fans depuis sa diffusion, certains misant sur la Sorcière rouge comme grande méchante de Doctor Strange 2. Il faut dire que le personnage serait un ennemi à la hauteur des Avengers, considérée comme extrêmement puissante. Et dans Heroes Reborn # 3 de Marvel, on apprend que la femme a opté pour un chemin beaucoup plus sombre dans une réalité où le groupe de super-héros n’existe pas. L’occasion de confirmer que la Sorcière rouge est une méchante parfaite, consumée par la haine. De quoi éveiller l’intérêt des scénaristes du Marvel Cinematic Universe pour emprunter une voie similaire ?

Consumée par la haine dans une réalité alternative

La Sorcière rouge passe du côté maléfique – Crédit : Marvel

La nouvelle série Heroes Reborn de Marvel se déroule dans un univers parallèle où les Avengers n’existent pas. Les cartes sont donc redistribuées et la Sorcière rouge est beaucoup plus sombre. De quoi faire écho à la version dépeinte de Wanda Maximoff dans WandaVision. Un personnage aux contours sombres qui pourrait bien devenir une menace dans le Marvel Cinematic Universe.

Dans les comics, la Sorcière rouge et son frère Vif d’Argent ont commencé par être méchants, dirigés par Magneto. Ils rejoignent ensuite les Avengers, angle adopté par le MCU (remplaçant le némésis des X-Men par Ultron). Mais dans le Marvel Cinematic Universe, Vif d’Argent est mort. Wanda est la seule à intégrer les héros qui œuvrent pour le bien. Cette mort prématurée a lieu dans Heroes Reborn #3 mais pousse la Sorcière rouge vers le côté obscur…

Wanda devient la Sorcière d’argent

Désormais appelée Sorcière d’argent, Wanda a absorbé les pouvoirs de son frère à sa mort. Ce dernier a tenté de suivre la vitesse incroyable de Blur (Jeffrey Walters) mais a pris feu. La Sorcière d’argent souhaite donc se venger de celui qui a provoqué le décès prématuré de son frère, devenant méchante.

La mort de son frère est un élément déterminant de la haine qui consume Wanda. Alors que dans Avengers: l’Ere d’Ultron, ce décès la fait passer chez les Avengers, c’est tout le contraire ici. Heroes Reborn # 3 prend donc ce choix à contre pied, prouvant que le basculement peut être rapide. Dans l’un des univers alternatifs de Marvel, Wanda est donc une méchante ultra puissante et habitée par une grande haine.

Source : ScreenRant