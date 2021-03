Doctor Strange 2 : Wanda sera la plus grande menace de Doctor Strange 2

Scarlet Witch sera-t-elle la méchante de Doctor Strange in the multiverse of madness ? Une théorie de fans basée sur l’épilogue de WandaVision explique pourquoi la Sorcière Rouge sera la plus grande menace du film.

Pendant de nombreux épisodes, WandaVision a bien gardé le mystère sur l’identité du véritable méchant de la série. Les fans ont fini par penser qu’il s’agissait tout simplement de Wanda, et que le show allait basculer dans l’horreur. Mais cétait finalement l’étrange voisine Agnes, qui s’est révèlée être la sorcière Agatha Harkness. Scarlet Witch pourrait néanmoins bien jouer le rôle de la méchante dans le film Doctor Strange 2.

Wanda étudiant le Darkhold dans la scène post-générique de WandaVision – Crédit : Marvel Entertainment

Une théorie de fans publiée sur Reddit explique pourquoi Wanda pourrait être le grand élément perturbateur de Doctor Strange in the multiverse of madness. Elle s’appuie sur la fin de la série WandaVision, plus plus précisément sur la scène post-générique du dernier épisode. Après avoir quitté Westview, Wanda s’est réfugiée dans des montagnes qui ressemblent à celles de Wundagore, lieu où sont nés les jumeaux Maximoff dans les comics. C’est aussi là qu’est emprisonné le démon Chthon, qui attend qu’une puissante sorcière puisse le libérer.

Wanda à l’origine du chaos de Doctor Strange 2

Dans cette scène finale, Wanda semble toujours en deuil de sa famille, buvant un thé sur les marches de son chalet. Mais on découvre à l’intérieur sa projection astrale en train d’étudier le Darkhold, ce livre écrit par Chton dans lequel se trouvent les secrets de la magie du Chaos. On voit le recueil peu de temps auparavant dans les mains d’Agatha, lors de son affrontement final avec Wanda à Westview. À ce moment-là, la sorcière de Salem dit à Scarlet que son destin est de détruire le monde, et qu’elle est bien plus puissant que le Sorcier Suprême. Faisant de Wanda une ennemie plus qu’une alliée de Doctor Strange.

La scène post-générique de WandaVision pourrait en effet renfermer les bases de l’intrigue de Doctor Strange 2. Alors que la projection de Wanda étudie le Darkhold, celle-ci entend les cris de ses enfants Billy et Tommy. Scarlet Witch semble donc loin de passer une retraite tranquille dans les montagnes. Elle va certainement décider de se mettre à la recherche de ses enfants, coincés dans une autre dimension. On l’a vu dans toute la série Disney+, la Sorcière Rouge est prête à tout pour être avec ceux qu’elle aime.

Cette fois, Wanda pourrait donc utiliser sa magie pour retrouver les jumeaux. Pour cela, elle utiliserait ses nouveaux pouvoirs et sorts étudiés dans le Darkhold, et créerait ainsi un véritable chaos. Au passage, elle pourrait peut-être libérer Chton, ou d’autres vilains venus de dimensions dont Wanda aura ouvert les portes au cours de sa quête. Ce qui expliquerait parfaitement le titre Doctor Strange in the multiverse of madness. Dans le film, le Sorcier Suprême devra donc réparer le désordre causé par Scarlet. Il devra aussi trouver un moyen de lui faire accepter définitivement la perte de Vision et de ses enfants. Un défi de taille pour Doctor Strange, que l’on retrouvera dans un an seulement au cinéma.

Source : CBR