Marvel : l’acteur Sebastian Stan imagine déjà la mort de Bucky Barnes

Bucky Barnes fait partie des plus anciens personnages du MCU. Après un parcours difficile et une évolution des plus radicales, le héros méritera sans doute bientôt de prendre sa retraite. Son interprète Sebastian Stan a même déjà une idée de comment son personnage devrait mourir.

Sebastian Stan évoque la mort de Bucky – Crédit : Marvel Entertainment

Selon lui, Bucky Barnes méritera une fin positive et heureuse, qui compensera son passé tourmenté d’assassin. « J’espère que ce moment-là, ce sera dans un bon lit chaud en tant qu’homme de 200 ans avec une famille. C’est son chemin maintenant, je pense qu’il l’a mérité. », confie Sebastian Stan en évoquant la mort future de Bucky.

Aujourd’hui, le Soldat de l’Hiver est un nouvel homme. Il regrette sa carrière d’assassin et suit même une thérapie pour se débarrasser de ses vieux démons. Stan espère donc que la rédemption de Bucky va se poursuivre au-delà de la série Disney+, et que Marvel lui offrira une fin tranquille, entouré de sa future famille.

Bientôt d’autres morts dans le MCU

Les anciens héros des premières phases du MCU commencent peu à peu à disparaître. Après la mort de Black Widow et d’Iron Man dans Avengers : Endgame, les fans s’attendent à voir partir d’autres vétérans des sagas Marvel. Ils espèrent néanmoins que ces morts seront à la hauteur de leurs héros. La fin tragique de la Veuve Noire, dont il existe une scène alternative, a suscité beaucoup de critiques. Espérons que Marvel ait retenu la leçon et soigne un peu plus les prochaines morts.

Pour l’instant, on ignore encore combien de temps Bucky Barnes restera dans le MCU. Des rumeurs évoquaient récemment une deuxième saison de Falcon et le Soldat de l’Hiver, mais l’acteur principal Anthony Mackie a récemment contredit ces informations. Il ne reste donc désormais plus que deux épisodes avant la fin de la série. Le bouclier restera-t-il dans les mains de John Walker, ou Sam va-t-il enfin devenir le nouveau Captain America ? Réponse demain sur Disney+.

Source : SCREEN RANT