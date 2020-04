Avengers Endgame : une scène alternative de la mort de Black Widow est en ligne

Black Widow aurait pu connaître une mort différente de ce qu’elle que l’on a découverte au cinéma. Les frères Russo avaient en effet tourné une première scène dans laquelle Œil de Faucon et la Veuve Noire étaient rejoints par Thanos et son armée sur Vormir.

Crédit : Marvel Studios

Dans la version finale d’Avengers : Endgame, Natasha et Clint sont seuls sur Vormir. Après avoir appris que l’un d’eux devra se sacrifier pour récupérer la Pierre de l’Âme, les deux héros se battent pour être celui ou celle qui accomplira cet acte héroïque. Alors qu’Œil de Faucon pensait avoir réussi à se jeter dans le vide le premier, Black Widow le rattrape dans le précipice et parvient à s’expulser dans le fond du ravin.

Black Widow tuée par les soldats de Thanos

Dans la version originalement tournée par les frères Russo, Black Widow se sacrifie toujours pour la pierre, mais dans des conditions qui diminuraient presque l’aspect héroïque de son geste. Avant de trouver la mort dans le précipice, la Veuve Noire est en effet déjà blessée, très certainement mortellement, par des tirs des troupes de Thanos. Ce dernier arrive lui aussi sur Vormir, au moment où Black Widow réussit enfin à faire le grand saut. Juste avant, elle sauve la vie d’Œil de Faucon en tirant sur un guerrier qui s’apprêtait à le tuer.

Cette scène comportait donc beaucoup plus d’action que celle du film. L’ambiance est chaotique, avec les tirs qui pleuvent sur les deux héros. Mais Avengers : Endgame avait peut-être déjà bien assez de scènes d’action. De plus, la conversation qui précède le sacrifice de Black Widow apporte plus d’émotion et une dimension plus dramatique à la scène. Bien que la mise en scène de la mort de Black Widow ait été beaucoup critiquée par une partie du public, elle semble toutefois bien meilleure que la première version.

Les fans de la Veuve Noire pourront bientôt retrouver la super-héroïne au cinéma dans Black Widow. La crise pandémique a cependant retardé la sortie du film, initialement prévue pour le 29 avril. Malgré les spéculations autour d’un lancement de Black Widow sur la plateforme Disney+, le studio semble finalement toujours décidé à sortir le film dans les salles obscures.

Avengers Endgame s’offre une BO en vinyle grâce au label Mondo

Source : ComicBookMovie