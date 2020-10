Marvel : Le Spider-Man de Tobey Maguire de retour dans le MCU avec un fils

La semaine dernière, nous apprenions que Sony Pictures et Marvel Studios auraient pour projet de réunir les Peter Parker de Tom Holland, Tobey Maguire, Andrew Garfield, ainsi que Miles Morales (Spider-Man : Nouvelle génération) dans le film Spider-Man 3. Aujourd’hui, une source proche des studios révèle que le personnage incarné par Tobey Maguire aura un fils dans le MCU.

Peter Parker (Tobey Maguire) et Mary Jane Watson (Kirsten Dunst) dans Spider-Man 3 – Crédit : Sony Pictures

Dans les comics, Spider-Man a eu plusieurs fils. Étant donné que celui du MCU sera l’enfant du Peter Parker de Maguire, il est fort probable qu’il s’agisse du fils rencontré dans la série Spider-Verse, dans laquelle Peter Parker et Mary Jane donnent naissance à un petit Benjy. Dans la trilogie de Sam Raimi, l’oncle de Peter est un des fils rouges de l’intrigue. Le nom Benjy étant un hommage au défunt Benjamin Parker, il ne serait donc pas surprenant que le fils choisi pour Maguire soit bien celui de Spider-Verse.

La présence de cet enfant confirmerait que Peter et Mary Jane ont bel et bien surmonté leur passage difficile dans le Spider-Man 3 de 2007. Corrompu par le symbiote, Parker avait sérieusement endommagé leur relation, poussant involontairement MJ dans les bras de Harry. Mais le couple semblait sur la voie de la réconciliation dans la dernière scène du film, qui montrait Peter et Mary Jane en train de danser. Cela signifierait également que l’actrice Kirsten Dunst ferait aussi son retour.

Le Spider-Verse se confirme

Pour l’instant, on ignore si ce fils sera introduit dans Spider-Man 3, ou dans un autre long-métrage à venir de la franchise. Beaucoup de choses semblent se préparer pour l’homme-araignée, et les indices sur la création d’un film adapté de Spider-Verse sont de plus en plus nombreux. Sony a déclaré que les informations concernant le retour des Peter Parker des deux premières trilogies n’était pas confirmées, mais le studio n’a pas non plus nié les rumeurs.

Spider-Man 3 accueillera en tout cas Electro, vilain joué par Jamie Foxx dans les films avec Andrew Garfield. Spider-Man sera en outre aidé par un mentor expert en multiverse, puisque le Peter Parker de Tom Holland aura pour nouveau mentor Doctor Strange. Cette potentielle grande réunion se fera cependant attendre. La sortie de Spider-Man 3 est pour l’instant prévue pour décembre 2021, mais les retards s’accumulent sur les calendriers de Marvel et Sony. En ces temps si incertains pour Hollywood, aucune date de sortie n’est donc vraiment définitive.

Source : We got this covered