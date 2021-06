Marvel : Paul Bettany ne sait pas si l’on reverra White Vision dans le MCU

Le dernier épisode de la série WandaVision a vu Vision partir en poussière, au grand désespoir de sa bien-aimée Wanda. Mais un autre Vision a fait son apparition : White Vision, créé par le S.W.O.R.D. Celui-ci est toujours vivant et les fans s’attendent donc à le revoir dans le MCU.

Paul Bettany dans la peau de White Vision – Crédit : Marvel Entertainment

Malheureusement, l’acteur Paul Bettany n’est pas certain que cela va arriver. Il a en effet confié dans une récente interview qu’il n’avait actuellement plus de contrat avec Marvel. Le studio ayant déjà prévu tous les films de la phase 4 à l’avance, il semble donc peu probable que White Vision se retrouve au casting de l’un d’entre eux. L’acteur a également rappelé que WandaVision était une série limitée seulement, confirmant à nouveau qu’elle n’aura pas de saison 2.

Le retour de White Vision dans la phase 5 du MCU ?

Mais Marvel peut-il vraiment introduire un nouveau personnage si important pour l’abandonner aussi rapidement ? Bien qu’il n’ait aucune idée des plans du studio pour White Vision, Bettany admet que cette possibilité serait très surprenante. « J’imagine qu’il serait difficile d’introduire White Vision et de ne pas faire quelque chose avec lui d’une manière ou d’une autre, mais nous n’en avons pas discuté. »,a-t-il ajouté.

L’idée d’introduire White Vision dans le MCU trottait en outre depuis longtemps dans la tête de Kevin Feige, PDG de Marvel Studios. Paul Bettany raconte en effet que lui et Feige ont commencé à en parler à l’époque d’Avengers : Infinity War. Il explique également que White Vision est un personnage important pour les fans des comics de son âge et de celui de Feige.

Sa révélation sur le fait qu’il n’ait plus de contrat avec Marvel pourrait donc être une simple fausse piste. Le studio réserve peut-être également le retour de White Vision pour la phase 5, dans un projet encore non dévoilé ? En attendant, nous retrouverons sa chère Wanda dans Docteur Strange in the multiverse of madness, dans lequel la Sorcière Rouge pourrait bien être à l’origine d’un véritable chaos.

Source : LRM ONLINE