Marvel : pourquoi Bucky a-t-il assassiné John F. Kennedy ?

L’assassinat du président John F. Kennedy est lié à de nombreuses théories du complot. Et c’est le cas aussi chez Marvel, qui utilise toujours la réalité pour nourrir sa fiction. Dans les comics, il est clairement révélé que Bucky Barnes a tiré sur Kennedy. Mais pourquoi le Soldat de l’hiver a-t-il pris le président pour cible ?

C’est là encore une théorie du complot qui pourrait expliquer cet assassinat. Bucky Barnes était à l’époque au service d’HYDRA, qui avait donc un intérêt certain à se débarrasser de Kennedy. Avant de mourir, ce dernier avait de nombreux projets qui allaient à l’encontre des objectifs de l’organisation. HYDRA cherchait à renverser le plus de gouvernements possible afin de régner sur le monde. Kennedy de son côté, tentait un rapprochement avec Cuba. Selon les historiens, il souhaitait également retirer la totalité des troupes américaines du Vietnam.

En plus d’être un obstacle aux plans d’HYDRA, il est possible que Kennedy ait été sur le point de découvrir la présence de l’organisation. On découvre en effet dans Captain America : Civil War que Peggy Carter était proche de John F. Kennedy. Ensemble, l’agente du SHIELD et le président auraient ainsi pu démasquer HYDRA. Kennedy représentait donc une réelle menace pour l’organisation terroriste.

Bucky Barnes de retour dans la série Le Faucon et le Soldat de l’hiver

Depuis, le Soldat de l’hiver s’est libéré d’HYDRA et est redevenu l’ami d’enfance de Steve Rogers Bucky Barnes. Après avoir combattu Thanos aux côtés des Avengers dans Endgame, il sera bientôt de retour pour prêter main-forte à Sam Wilson dans Le Faucon et le Soldat de l’hiver. On ignore encore quel rôle exact jouera Bucky, mais il est possible que la série revienne sur son passé grâce à des sauts dans le temps. Le Faucon et le Soldat de l’hiver, dont la diffusion en août a été récemment reportée, sera le premier show Marvel à sortir sur Disney+.

