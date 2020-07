Le Faucon et le Soldat de l’Hiver : des liens avec Avengers : Endgame et la série Hawkeye ?

Le Faucon et le Soldat de l’Hiver sera la première série du MCU à sortir sur Disney+. On en sait très peu sur son intrigue, mais de nouvelles informations laissent deviner des liens avec le film Avengers : Endgame et la série Hawkeye.

Le site spécialisé IMDB a listé de nouveaux noms dans le casting de la série Le Faucon et le Soldat de l’Hiver. Il s’agit de Kawui Joa et Leon Ngo, qui incarneraient des personnages appartenant à un « gang de yakuzas ».

Crédit : Mavel Studios

La dernière fois que l’on a croisé des yakuzas dans le MCU était dans Avengers : Endgame. On découvrait en effet Ronin (Œil-de-Faucon), en train d’éliminer Akihiko, le leader d’un gang de yakuzas de Tokyo. Il semble peu probable que le MCU introduise plusieurs fois des gangs de yakuzas sans que ces derniers n’aient un lien entre eux. Cet événement d’Endgame pourrait donc avoir un écho dans Le Faucon et le Soldat de l’Hiver.

Des liens entre le Faucon et le Soldat de l’Hiver et Hawkeye ?

Et la connexion pourrait certainement aller plus loin. On peut en effet penser que l’on retrouvera ces mêmes yakuzas dans la future série Hawkeye. Le show Disney+ centré sur Œil-de-Faucon et son apprentie Kate Bishop pourrait bien revenir sur cette période de la vie de Clint Barton, pendant laquelle il a massacré des gangs criminels au Mexique et au Japon.

Les yakuzas ne seront toutefois pas les seuls méchants du Faucon et le Soldat de l’Hiver. Sam Wilson et Bucky pourraient en effet devoir affronter un gang de bikers. Dans des photos du tournage, on a notamment remarqué un personnage portant une verste en cuir avec un logo ressemblant à celui d’Ogun, un vilain de l’univers des X-Men.

Kevin Feige, grand patron de Marvel Studios, avait annoncé que toutes les séries et tous les films de la phase 4 du MCU seraient connectés. Puisqu’elle sera la première à être diffusée, Le Faucon et le Soldat de l’Hiver pourrait certainement inclure quelques références au dernier film de la saga Infinity, afin de créer une transition entre les deux phases. Elle établira également sûrement des liens avec les autres séries à venir. Il faudra cependant être encore un peu patient pour le découvrir. La série qui devait sortir en août prochain sur Disney+ a finalement été repoussée. Le service de streaming n’a pas encore annoncé de nouvelle date de sortie.

Source : SCREEN RANT