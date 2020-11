Marvel : si Tom Cruise avait joué Iron Man au lieu de Robert Downey Jr, qu’est-ce qui aurait changé ?

Iron Man dans Captain America : Civil War – Crédit : Marvel Studios

À quoi aurait ressemblé le MCU si Iron Man avait été joué par Tom Cruise et non par Robert Downey Jr. ? Le célèbre acteur américain connu pour ses cascades épiques qui veut partir dans l’Espace avec SpaceX pour tourner un film a convoité le rôle d’Iron Man. En effet, avant même que Robert Downey Jr. soit choisi, de nombreux grands noms du cinéma étaient intéressés pour endosser l’iconique armure rouge. Quoi qu’il en soit, l’interprétation d’Iron Man par Robert Downey Jr. entre 2008 et 2019 a été un véritable succès , projetant le super-héros au rang d’icône de la pop culture. Voici tout ce qui aurait pu changer dans le MCU si Tom Cruise avait été choisi en premier par les studios Marvel.

Des différences majeures au niveau de la personnalité d’Iron Man, de son histoire et du casting en entier

Tout d’abord, il est important de préciser que la personnalité de l’Iron Man que nous connaissons ne colle pas vraiment avec les rôles joués par Tom Cruise. En effet, celui-ci a l’habitude d’interpréter des rôles héroïques. Bien qu’Iron Man soit un super-héros, il reste un personnage très complexe par rapport aux autres héros du MCU. Robert Downey Jr. n’a pas eu un passé aussi stable que Tom Cruise, et c’est ce qui lui permet, entre autres, d’exceller dans le rôle d’Iron Man. Ainsi, le super-héros n’aurait probablement pas été aussi populaire auprès du public s’il avait été interprété par Tom Cruise.

De plus, le casting du MCU aurait pu être impacté si Tom Cruise avait joué Iron Man. En effet, les studios Marvel auraient sûrement préféré choisir des acteurs établis dans le milieu afin de ne prendre aucun risque. Le succès rencontré par Robert Downey Jr. en tant que premier super-héros du MCU a encouragé les studios Marvel à choisir d’autres acteurs peut-être moins connus, mais capables d’interpréter leur personnage à la perfection.

D’ailleurs, Iron Man aurait pu mourir plus tôt s’il était interprété par Tom Cruise. Ce dernier n’aurait peut-être pas eu le même dévouement au MCU, puisqu’il était déjà très pris par les films Mission Impossible. En une décennie, Robert Downey Jr. n’a fait que cinq films en dehors du MCU. Ainsi, la scène épique du sacrifice d’Iron Man dans Avengers : Endgame aurait pu ne jamais voir le jour si le super-héros avait été tué plus tôt dans l’histoire. En plus, Iron Man aurait été de manière générale bien moins impliqué dans les autres films de l’univers comme Captain America : Civil War ou même Spider-Man : Homecoming qui ont pourtant tenu une place très importante pour l’histoire du personnage précédant son sacrifice ultime.

Source : Screen Rant