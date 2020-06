Marvel : un vilain X-Men introduit dans la série Le Faucon et le Soldat de l’Hiver ?

Les X-Men pourraient faire leur entrée dans le MCU plus tôt qu’on ne le pense. C’est en tout cas ce que suggère une nouvelle photo volée du tournage de la série Le Faucon et le Soldat de l’Hiver. On aperçoit sur le cliché un homme portant sur son dos le visage d’un vilain présent dans plusieurs comics X-Men.

Le logo de la veste en cuir de cet homme ressemble en effet au visage rouge d’Ogun, un méchant que l’on retrouve notamment dans la série de comics Death of Wolverine publié en 2014. Ce look semble également rappeler celui d’un gang de bikers que l’on avait aperçu dans une autre série de photos du Faucon et le Soldat de l’Hiver dévoilées il y a quelques mois.

Una nueva imagen del set de Falcón and The Winter Soldier muestra una banda de moteros en Madripoor, con un logo a la espalda que da mucho que pensar…😈 pic.twitter.com/tk5IU8huhz — Marvel News (@__MarvelNews__) June 12, 2020

Plusieurs références aux X-Men

Les fans n’ont donc pas tardé à établir des connexions entre ces deux fuites. Si Ogun est lié au bikers qui attaquaient Sam et Bucky dans les précédents clichés, tous ces personnages se trouveraient dans la série sur l’île de Madripoor. Un endroit bien connu des X-Men, identifié dans les premières photos. Cette île apparait en effet dans plusieurs comics consacrés aux mutants Marvel. Elle abrite notamment le quartier général des X-Men dans X-Men Blue, sorti en 2017.

Le personnage portant la veste en cuir n’est peut-être, voire sûrement pas Ogun lui-même. Mais la présence du logo et de Madripoor dans la série pourrait annoncer un lien entre les célèbres mutants et les aventures de Sam et Bucky. Ce clin d’œil à l’univers X-Men pourrait être aussi un bon moyen pour Marvel d’introduire doucement ces héros autrefois détenus par la Fox à son univers cinématographique. Nous ne tarderons pas à le découvrir puisque la série Le Faucon et le Soldat de l’Hiver devrait pouvoir reprendre son tournage dès le mois de juillet. Sa diffusion sur Disney+ pourrait donc débuter fin 2020.

