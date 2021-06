Marvel vient de tuer la plus puissante des Avengers

Wanda a été tuée dans X-Factor # 10 – Crédit : Marvel Studios

Les Avengers sont là pour défendre la galaxie contre les menaces. Un point culminant a été atteint au cinéma lorsque les héros ont terrassé Thanos dans Avengers: Endgame qui a eu droit à sa version rétrogaming. Désormais, le Marvel Cinematic Universe (MCU) débute sa quatrième phase. Disney+ diffuse plusieurs séries, WandaVision, Faucon et le Soldat de l’Hiver et Loki dont le crossover avec Les Simpson arrive. Au cinéma, Black Widow ouvre le bal. Et parmi les éléments à propos de cette nouvelle phase, il se murmure que la Sorcière rouge sera la méchante. Il s’agit là de la plus puissante des Avengers, capable de modifier la réalité. Mais malgré ce grand pouvoir, Wanda n’est pas immortelle. Pour preuve : elle a été tuée dans le comics X-Factor # 10.

Magneto a-t-il tué la Sorcière rouge ?

Wanda a été retrouvée décédée par Speed, son « fils » – Crédit : Marvel

X-Factor # 10 raconte l’histoire de la race mutante, héros comme méchants, exilée sur l’île vivant de Krakoa. Ces derniers établissent une utopie où les mutants sont ressuscités par millions. Une prouesse possible grâce à la synergie de leurs pouvoirs et la technologie Cerebro. Les mutants célèbrent alors cette nouvelle ère lors du Hellfire Gala mais, le lendemain des célébrations, découvrent un cadavre. Ce cadavre est celui de Wanda, alias la Sorcière rouge.

Speed, le « fils » de Vision et la Sorcière rouge venu d’une réalité déformée, découvre sa mère inanimée. Une mère considéré comme le diable par les mutants sur Terre. Wanda a utilisé ses pouvoirs pour répandre le chaos pendant des années. Peu avant sa mort, la Sorcière rouge s’était réconciliée avec Magneto, invitée au Hellfire Gala. Il s’agit du principal suspect…

Dans SWORD # 6, l’échange entre Wanda et Magneto va dans ce sens. La Némésis des X-Men lui a dit qu’il fera « tout ce qu’il faut pour arranger les choses (…) Tu es ma fille, Wanda ».



La théorie veut que Magneto ait assassiné sa fille pour manipuler le protocole de résurrection des X-Men. L’objectif est de ramener Wanda à la vie en tant que mutante ! Un élément semble sûr à l’heure actuelle. Wanda ne va pas disparaître de cette manière. Marvel a encore de gros projets pour la plus puissante de ses héroïne.

Source : ScreenRant