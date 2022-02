Marvel : voici les acteurs et actrices les mieux payés du MCU

Les acteurs et actrices des films Marvel touchent des salaires mirobolants ! Voici ceux qui ont perçu les plus gros chèques dans l’histoire du MCU.

Le Marvel Cinematic Universe (MCU), c’est plusieurs milliards de dollars au box-office. Depuis dix ans, la propriété intellectuelle de Disney cartonne dans le monde et rameute les spectateurs. Chaque long-métrage, même reçu plus timidement comme Les Éternels, reste un succès commercial. Pareil pour les séries de Disney+, qui accueillera prochainement Moon Knight, avec des fans au rendez-vous à chaque nouvel épisode. Forcément, les grands noms du MCU touchent des salaires proportionnels aux milliards de dollars engendrés par Marvel Studios. Voici les 10 comédiens et comédiennes les mieux payés de Marvel !

10/ Chris Pratt : 5 millions de dollars

Chris Pratt joue Star-Lord dans Les Gardiens de la Galaxie depuis dix ans. Si 5 millions de dollars peut paraître dérisoire pour un tel acteur, il s’agit en fait de sa rémunération pour Avengers : Infinity War rapportée par Business Insider. Et rappelons que la star de Jurassic World n’a qu’un rôle secondaire !

9/ Brie Larson : 5 millions

Cette habituée des productions indépendantes et détentrice d’un Oscar a touché 5 millions de dollars pour jouer Captain Marvel dans le film éponyme. Un salaire de départ puisque les comédiens du MCU touchent de plus en plus au fil des apparitions. Brice Larson risque d’obtenir encore plus dans le futur !

8/ Benedict Cumberbatch : 6,4 millions de dollars

Même chose que pour Brie Larson. Un habitué des productions plus mineures propulsée dans le MCU avec un retour à 6,4 millions de dollars dans Doctor Strange 2. Comme sa collègue, son salaire va exploser avec la quatrième phase du MCU dans laquelle Stephen Strange a une place centrale.

7/ Paul Rudd : 8 millions de dollars

Difficile d’imaginer Paul Rudd, habitué des comédies, dans la peau d’un super-héros Marvel. Et pourtant ! L’acteur incarne Scott Lang, alias Ant-Man, et a déjà eu droit à plusieurs apparitions dans le MCU. Le personnage croisera même Kang le Conquérant dans son 3ème film ! Paul Rudd a touché 8 millions de dollars pour Avengers : Endgame selon Forbes.

6/ Jeremy Renner : 15 millions de dollars

Mine de rien, Jeremy Renner incarne Hawkeye depuis 2012 avec Avengers. Il n’a pas eu le droit à un film comme ses collègues mais à une série sur Disney+. Si sa popularité n’est pas aussi grande que ses collègues, la longévité de l’acteur lui a permis d’empocher 15 millions de dollars pour Avengers : Endgame.

5/ Mark Ruffalo : 15 millions de dollars

Autre ancien de l’équipe, Mark Ruffalo joue Bruce Banner depuis un bail. Si Hulk n’a toujours pas eu son long-métrage (on ne compte pas L’Incroyable Hulk), le comédien profite d’un gros chèque pour son apparition dans Avengers : Endgame. Comme Jeremy Renner, une somme de 15 millions de dollars.

4/ Chris Evans : 15 millions de dollars

Chris Evans a porté le MCU depuis ses débuts et l’univers lui doit une grosse part de son succès. Forbes nous apprend que pour sa révérence dans Avengers : Endgame, l’interprète de Captain America a reçu une somme de 15 millions de dollars. Un joli chèque pour un départ !

3/ Chris Hemsworth : 20 millions de dollars

Thor a largement contribué au succès de Chris Hemsworth dans le cinéma. Présent dans le MCU depuis ses débuts, l’acteur sera prochainement dans Thor : Love and Thunder. L’occasion pour l’australien de toucher la belle somme de 20 millions de dollars pour son quatrième film !

2/ Scarlett Johansson : 20 millions de dollars

Scarlett Johansson jouait Black Widow depuis Iron Man 2. Et la sortie de son premier film solo a provoqué un énorme litige avec Disney. La comédienne reprochait au studio d’avoir rompu son contrat. Le géant du divertissement nous a alors appris qu’elle avait touché 20 millions de dollars pour Black Widow.

1/ Robert Downey Jr. : 75 millions de dollars

Personne ne sera étonné : Robert Downey Jr. touche le plus gros salaire. Il faut dire qu’en plus de profiter d’une énorme popularité, l’acteur a lancé le MCU avec Iron Man. Sans lui, l’univers n’existerait pas. Son visage représente Marvel pour beaucoup de spectateurs.

Pour Avengers : Endgame, Robert Downey Jr. a touché 20 millions de dollars et un pourcentage du box-office soit 75 millions de dollars en tout.

Source : ScreenRant