Mass Effect Legendary Edition : un trailer comparatif dévoile les améliorations graphiques

BioWare vient de partager un nouveau trailer comparatif de Mass Effect Legendary Edition. Il dévoile toutes les améliorations graphiques du remaster en comparant les nouvelles images et celles des trois jeux sortis respectivement en 2007, 2010 et 2012.

Alors que Mass Effect Legendary Edition sera disponible dans un mois, BioWare vient de dévoiler un trailer comparatif en 4K. Celui-ci compare les améliorations graphiques entre la trilogie remastérisée et l’originale. Pour rappel, elle comprend Mass Effect (2007), Mass Effect 2 (2010) et Mass Effect 3 (2012). Il y a seulement quelques jours, BioWare nous avait déjà présenté les changements apportés au gameplay et nous avons maintenant les changements graphiques.

Comparaison entre l’original Mass Effect et la Legendary Edition – Crédit : BioWare

À en croire les premiers retours du trailer comparatif publié sur YouTube, les fans semblent prêts à pardonner BioWare après le fiasco qu’était Anthem et l’énorme déception de Mass Effect Andromeda. En attendant le nouveau jeu Mass Effect qui est déjà en préparation, les joueurs auront au moins de quoi faire avec Mass Effect Legendary Edition.

Mass Effect Legendary Edition a l’air très prometteur !

Le nouveau trailer reprend exactement les images des premiers jeux de la franchise en les superposant avec celles de la trilogie remastérisée. Dans un communiqué sur son blog, BioWare a précisé que : « la trilogie originale a été publiée entièrement sur un cycle de consoles qui permettait des résolutions allant jusqu’à 1080p, mais fonctionnait souvent à 720p ou moins. Maintenant, le remaster sort sur du matériel qui permet des résolutions 4K ». Pour vous donner une idée, plus de 30 000 textures individuelles ont été retravaillées pour cette nouvelle trilogie remastérisée.

En plus des textures, de nouveaux éclairages, shaders et effets visuels sont également au rendez-vous. Les joueurs pourront ainsi se replonger dans Mass Effect avec des graphismes dignes des consoles et PC modernes. Vous pouvez retrouver tous les détails des améliorations graphiques qui ont été apportées sur le blog de BioWare. Comme vous pouvez le constater dans le trailer, la trilogie remastérisée promet d’être surtout plus lumineuse. Outre les environnements, les personnages ont des expressions encore plus réalistes.

Enfin, Mass Effect Legendary Edition sortira le 14 mai sur PC, PlayStation 4 et Xbox One. Il sera également jouable sur les consoles next-gen, à savoir les PlayStation 5 et Xbox Series, grâce à la rétrocompatibilité.

