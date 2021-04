Mass Effect Legendary Edition : BioWare précise les changements apportés au gameplay

Très attendu, ce Mass Effect Legendary Edition va regrouper les trois jeux de la trilogie mythique de Bioware. Après le très mitigé Mass Effect Andromeda, et en attendant le nouveau Mass Effect déjà en préparation, BioWare veut faire les choses bien avec cette réédition afin de se racheter auprès des fans. Ainsi, le studio canadien semble apporter un soin tout particulier à cette Legendary Edition. Le studio a précisé les changements apportés au gameplay de Mass Effect, notamment au premier opus qui commence à se faire vieux.

Crédit : YT/IGN

Mass Effect Legendary Edition, bien plus qu’un simple remaster

Pour le premier opus, BioWare promet notamment un rééquilibrage des armes, une refonte des angles de caméra et une touche spécifique pour les attaques au corps à corps. Le tout devrait rendre les combats plus dynamiques. Le studio promet également plus de possibilités de mises à couvert, et quelques modifications dans certains combats de boss. Autre point important, le gameplay du véhicule Mako va lui aussi être amélioré, et ce n’est pas du luxe. Le contrôle du véhicule sera plus lourd, et moins instable, et une refonte de la gestion de la caméra. Un nouveau booster sera également ajouté pour donner plus de vitesse au véhicule.

Mais certains changements concerneront aussi les trois jeux, qui seront plus « intégrés » les uns avec les autres. Le but est de donner une impression d’unification entre les trois titres. Ainsi, le système de création de personnages sera unifié, afin de renforcer l’immersion et de rendre l’apparence du commandant Shepard plus uniforme entre les jeux. Enfin, le mode Guerre Galactique de Mass Effect 3 va également être retravaillé. Ce qui paraît logique puisque cette Legendary Edition n’intègrera pas de mode multijoueur.

Avec ce Mass Effect Legendary Edition, BioWare tenait à regrouper la totalité du contenu solo de la trilogie. Nous aurons donc droit dans cette réédition à la trilogie originale remastérisée, mais également à la totalité des DLCs, à l’exception de Pinnacle Station, dont les fichiers ont été perdus. De plus, au lieu d’avoir accès à tout le contenu des DLCs dès le départ, il sera déployé au fil du jeu en fonction de la progression.

Mass Effect Legendary Edition : BioWare doit se racheter auprès des fans

Il faut espérer que cette Legendary Edition sera le début de la rédemption pour BioWare. En effet, le studio s’est taillé une réputation mythique dans le monde du jeu vidéo. Notamment pour ses jeux de rôle d’exception. BioWare est notamment à l’origine de Star Wars : Knights of the Old Republic, qui pourrait revenir dans un futur proche, mais également Baldur’s Gate, NeverWinter Nights, et la saga Dragon Age entre autres.

Une ludothèque ahurissante de qualité, qui peine pourtant à se renouveler depuis Mass Effect 3 il y a 9 ans. Le studio a connu de gros revers avec notamment Mass Effect Andromeda, lourdement critiqué par les fans, mais également Anthem, qui est un fiasco total. Ainsi, malgré sont passé glorieux, BioWare a beaucoup à prouver. Ce Mass Effect Legendary Edition est une occasion rêvée de repartir du bon pied.

L’arrivée du jeu est imminente puisque la sortie officielle est prévue pour le 14 Mai 2021. Il sortira sur PS4 et Xbox One, mais ne proposera pas de versions PS5 et Xbox Series X. Il sera toutefois possible d’y jouer sur les consoles next-gen, grâce à la rétrocompatibilité.

Source : engadget.com