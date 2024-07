La trilogie Mass Effect est à moins de 6 € sur l’Epic Games Store, mais il faut faire vite

© Electronic Arts

Alors que Bioware va bientôt faire son retour avec un certain Dragon Age 4 : The Veilguard, un autre projet est dans les tuyaux du côté du studio américain : Mass Effect 5. Une équipe de vétérans travaille sur le jeu, mais Bioware n’en dit pas plus pour le moment.

La communauté espère que ce nouvel épisode fera oublier le décevant Andromeda et, dans le meilleur des cas, se montrera à la hauteur des trois premiers opus. Si vous ne connaissez pas du tout Mass Effect, c’est le moment de vous y mettre. L’Epic Games Store propose la trilogie culte à un prix dérisoire.

Mass Effect Édition Légendaire est à 5,99 € sur l’Epic Games Store jusqu’au 1ᵉʳ août

Jusqu’au 1ᵉʳ août à 17h, vous pouvez récupérer Mass Effect : Legendary Edition pour 5,99 € au lieu de 59,99 € sur l’Epic Games Store. Une réduction de 90 % tout de même. Cette compilation inclut les trois premiers épisodes remasterisés de Mass Effect et tous leurs DLC. Ce sont donc plusieurs dizaines d’heures de jeu en 4K qui vous attendent.

Si vous ne connaissez pas Mass Effect, sachez qu’il s’agit d’une saga d’action-RPG dans laquelle le récit occupe une place prépondérante. Le premier jeu se déroule en 2183. Vous incarnez le Commandant Shepard, chargé d’empêcher une espèce extraterrestre de conquérir la galaxie.

Pour mener à bien votre mission, vous devrez compter sur vos talents au combat, mais aussi, et même surtout, sur votre bon sens et votre diplomatie. Dans Mass Effect, les choix effectués lors de certaines séquences et dialogues ont de lourdes répercussions, modifiant complètement le déroulement de l’aventure et évidemment, la conclusion du jeu.

À lire > Mass Effect sur Game Boy Advance ? Voici un demake façon Advance Wars

Notez que tous les choix faits dans Mass Effect sont conservés d’un opus à l’autre. L’univers évolue en conséquence et les personnages autour de vous n’oublieront rien de vos actes passés… s’ils sont encore là pour en parler.

Mass Effect vous permet de façonner votre propre épopée du début à la fin de l’histoire. Un concept qui a séduit des millions de joueurs. Vous comprendrez peut-être bien leur amour de la licence si vous achetez Mass Effect Édition Légendaire sur l’Epic Games Store.